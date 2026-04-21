理想的なカスタムの方向性にアウトドア派も大注目！

例年、年始に開催され多くのカスタムカーで賑わう「東京オートサロン」（TAS）。

その会場には趣向を凝らした珠玉の車両が展示され注目を浴びますが、今回は2026年開催時に注目を集めた三菱の軽スーパーハイトワゴン「デリカミニ」最新モデルをベースとしたカスタムカー「ACTIVE CAMPER（アクティブキャンパー）」について紹介します。

【画像】超カッコいい！ これが「デリカミニ」の本格“車中泊仕様”です！ 画像で見る（30枚以上）

TAS2026の三菱ブースは「デリカ祭り〜遊び心を解き放て〜」をテーマとしており、1月9日に正式発売された新型「デリカD：5」や2025年10月登場の新型デリカミニなど、合計11台もの多彩なカスタムモデルが展示されました。

その中でもデリカミニ ACTIVE CAMPERは、軽自動車の枠を超えた本格的なアウトドア体験と車中泊の新たな可能性を提示する一台として、多くの来場者の関心を引いています。

このカスタムカーの開発コンセプトは、仲間と共に本気でアウトドアを満喫することにあります。その最大の特徴は、軽自動車の限られた室内空間を劇的に広げるポップアップ式ルーフテントです。

これは、デリカD：5用のオリジナルキャンパー「D：POP」で実績のあるMDF EQUIPMENT（愛知県）が製作したもので、デリカミニの車内からテントへ直接移動できる設計になっています。

停車時にルーフを上方に展開すれば、大人でも圧迫感なく過ごせる十分な室内高が生まれ、快適な就寝スペースが出現します。

これにより、本格的なキャンプはもちろん、移動中の休憩拠点としても活用でき、デリカミニならではの機動力を活かした自由な旅を力強くサポートします。

エクステリアにも、デリカシリーズが受け継いできた力強さと機能性を際立たせるカスタマイズが様々な部分に見られます。

フロントには堅牢な印象のスキッドバーを装着し、足元にはラリーシーンを彷彿とさせる大型のマッドフラップを装備することで、タフなオフロードイメージを強調しています。

さらに、専用のリフトアップキット（BATTLEZ リフトアップセットS）によって車高を約25mm高めることで、キャンプ場周辺の未舗装路や凹凸のある悪路での走破性能を向上させました。このわずかな車高の余裕が、ドライバーにより深い自然へと分け入る自信を与えてくれます。

広々とした室内空間は、日常の使い勝手を損なうことなく、週末には本格的なアウトドアの拠点へと早変わりする汎用性を備えています。

シートを倒して生まれる広いスペースには、CRAFTAOI製の「ラクダニー ラゲージウッドフロア TAS Special“天竜杉”」（参考出品）が設置されています。これは車中泊空間を確保しつつ、フロア下に荷物を積載できる空間も作り出す優れたアイテムです。

また、助手席側にはオールウェザーマット（三菱純正用品）が敷かれ、車内で大人1名が就寝することも可能です。

このカスタムカーのベースとなったデリカミニは、もともと2020年に登場したSUVテイストの軽スーパーハイトワゴン「eKクロススペース」が、2023年の大規模マイナーチェンジで改名して誕生したクルマです。

三菱を代表するオールラウンドミニバン「デリカ」の名を冠する通り、力強いデザインと高い実用性を両立させ、近年のアウトドアブームを追い風に人気を博しました。

現行型は2025年10月29日に発売された2代目で、親しみやすい表情とSUVらしいタフなスタイリングを継承し、日常の街乗りから週末のアウトドアまで幅広く対応できるモデルとして、軽自動車市場で独自のポジションを築いています。

東京オートサロン2026の三菱ブースは、デリカミニのイメージキャラクター「デリ丸。」がハッピ姿で来場者を迎えるなど、お祭りのようなにぎやかな雰囲気に包まれていました。

デリカミニ ACTIVE CAMPERは、デリカブランドが長年培ってきた四輪駆動性能や耐久性への信頼と、こうした遊び心が融合した結果、「遊びの道具」として非常に高い完成度を誇っています。

デリカミニが本来持つ親しみやすさを活かしながら、本格的なアウトドアギアとしての性能を付加したこの独創的な一台は、自分好みのクルマを作り上げる楽しさを来場者にあらためて提示するカスタムカーとして注目されます。