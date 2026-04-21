CMや広告に引っ張りだこのドジャース・大谷翔平。彼がCM出演する化粧品大手コーセーのスキンケアブランド『雪肌精』で、新たなプロモーションが展開された。4月18日から開始された同プロモーションは、身長約5メートルに巨大化させた大谷の3Dビジュアルを乗せた「大谷SUNトラック」が街中を走行するというもの。

【写真】渋谷・原宿のど真ん中でスライディング!! 衝撃の「巨大な大谷」

大谷の直筆サインボールが当たるキャンペーンも

この“巨大大谷3D”は、「太陽とたたかう大谷」をイメージしたという。

「18日に東京・渋谷でおこなわれた出発式では、自身もMLBで活躍したことのある野球評論家の五十嵐亮太さんがプレゼンター兼解説者として登場しました。五十嵐さんから見たこの巨大3Dのサイズは、“イメージ的には同じ。現役時代に対戦した時にも感じたけど、会うたび大きくなっている”とのこと。実物の大谷選手は、かなりの迫力だということですね」（スポーツ紙記者）

また、プロ野球OBならではの視点も。巨大な大谷はスライディングの姿勢をとっているのだが、それに対して「スライディングするときに大谷選手は左手をつくんですけど、その辺なんかもしっかり再現されています。バランスも非常にいいですね」と解説。

さらに話は、グラウンド外での大谷の姿にも及んだ。五十嵐は大谷について「試合とそうじゃない時のメリハリがしっかりしている」とし、ひと度グラウンドの外に出ると「すごく穏やかだし優しい」と明かした。そして父となった大谷に「表情も優しくなったりとか、そういう風なところに繋がってるのかな」と語っている。

「五十嵐さんは、ソフトバンク時代に当時日本ハムに所属していた大谷選手と対戦したことがあります。そのときのことも話題に上り、“彼の攻める姿勢が、当時から崩れない大谷さんらしさ”と強さの秘訣を語りました。大谷選手の“どんどん自分の長所を出して、相手の得意とするボールを打って自分が優位に立っていく”という攻めのスタイルが、今も崩れていないと説明しています」（野球専門誌ライター）

「大谷SUNトラック」は、18日から28日にかけて東京から名古屋、大阪の名所を走行する。大谷はキャンペーンに際して「みなさんもしっかり紫外線対策していきましょう！ ボクも『雪肌精』の日焼け止めを使ってタフなシーズンを乗り越えます」とメッセージを寄せている。また、トラックが走行する期間中には、大谷の直筆サインボールが当たるSNS投稿キャンペーンも開催されるとのことだ。

話題必至の「大谷SUNトラック」。ネット上では「これは目立つ」「夜中に見たら怖くて泣いちゃいそう」「存在感がすごい」「こんなん走ってたら絶対写真撮っちゃうよね。宣伝効果抜群」「これは野球ファンじゃなくても見てみたい」と、大きな反響が。

雪肌精公式Xでは、トラックの走行ルートを公開中。「大谷SUNトラック」に出会いたい人は、ぜひチェックを！