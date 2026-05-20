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元火葬場職員の下駄華緒氏とパンダ企画氏が、自身のYouTubeチャンネルで「火葬が下手な人…の実体験」を公開した。動画では、火葬場における担当者の技術の差と、それが遺骨に与える影響について、実体験を交えながら議論を展開している。



下駄氏とパンダ企画氏は、火葬の仕上がり自体は最終的に大きな差が出ないものの、「お骨の残り方」や「火葬後の台車の熱さ」に明確な違いが現れると指摘した。特に火葬が「下手」とされる担当者の特徴として、バーナーの角度が低すぎることが挙げられた。炎を直接遺体に当ててしまうため、火葬後の台車が異常に熱くなり、長年の蓄積によって台車の耐火材が削れて凹む現象まで起きていると語った。



さらに議論は、担当者ごとの「早さ重視派」と「綺麗重視派」のスタイルの違いへと発展した。早さを優先する担当者は、ガスの出力を全開にしてバーナーを直撃させる傾向があると説明。その結果、遺骨が風圧で吹き飛び、収骨の際に鼻の中に遺骨が入ってくる状態になることも少なくないという。また、早く火葬を終わらせるために「手しゃくし」と呼ばれる鉄の棒を使って遺骨を強引に動かし、「喉仏がめっちゃ割れる」といった衝撃的な事実も明かされた。



一方で、綺麗に焼くことを重視する担当者は、遺骨が吹き飛ばないよう出力を調整し、喉仏などの重要な骨を慎重に残す工夫をしていると語った。動画の中盤では、早さを重視する担当者と綺麗に焼くことを重視する担当者が、互いに「下手だ」と非難し合う火葬場の実態にも触れている。また、一部の火葬場ではガスの使用量を少なく済ませる「燃費」を競い合う風潮があるという知られざる背景も紹介された。



最後に両氏は、収骨を行うご遺族の気持ちを第一に考えれば、遺骨を綺麗に残す技術こそが重要だと強調。「性能が向上していないのは人間の頭の方で、炉の性能の向上に人間が追いついていない」という現状への懸念を示し、ご遺族の現場における本質的なあり方について視聴者に問いかけた。