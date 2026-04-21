ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 千葉県内の自宅にガスコンロで放火 逮捕の男を不起訴処分 千葉地検 千葉県内の自宅にガスコンロで放火 逮捕の男を不起訴処分 千葉地検 千葉県内の自宅にガスコンロで放火 逮捕の男を不起訴処分 千葉地検 2026年4月21日 16時50分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 今年1月、千葉県内の自宅にガスコンロで火を放ったとして逮捕された当時33歳の男性について、千葉地検はきょう付で不起訴処分としました。不起訴の理由については「犯行時の精神状態を考慮した」としています。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 満員電車で5cm近づくだけでも盗まれる？クレカ不正被害額が過去最多 手元にあっても盗まれる手口と対策【Nスタ解説】 歯ブラシには細菌がいっぱい！使い方次第では“便器ブラシ”状態に… 細菌の増殖やインフル感染リスクも高めるNG行為とは 「老後2000万円問題」が「1238万円」になったワケ “ゆとりある老後”には1億円超、40年後は8600万円不足？【Nスタ解説】 関連情報（BiZ PAGE＋） 井の頭線, 葬儀, 老人ホーム, 置床工事, 神奈川, 配線, 商店街, 射出成形機, 床暖房, 横浜