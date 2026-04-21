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今年1月、千葉県内の自宅にガスコンロで火を放ったとして逮捕された当時33歳の男性について、千葉地検はきょう付で不起訴処分としました。

不起訴の理由については「犯行時の精神状態を考慮した」としています。