中東情勢の影響は、私たちの暮らしにも。ホームセンターでは…

【写真を見る】｢3月下旬に突然なくなった…｣ホームセンターでシンナーなどが品薄に マスキングテープも数量制限 ｢まとめ買いせず普段通り購入を｣

（コーナン 一宮今伊勢店 入矢崇店長）

Q.中東情勢の影響は出ている？

「先々週くらいから商品が品薄になったり、一時売り場で空っぽになったりした」

その商品とは…

（入矢店長）

「普段は在庫が満タン。3月下旬くらいに突然なくなった」

「シンナー」が不足していました。





「マスキングテープ」売上が去年の2.5倍に…

（入矢店長）「なかなか入手が困難」Q.在庫もないし仕入れるのも困難？「これはちょっと難しい」

さらに、「マスキングテープ」も品不足になっています。



（入矢店長）

「同じ業種（建築業界）の人がよく使うもの。品薄になるのを心配したのかな」

先週1週間のマスキングテープの売り上げは、去年の同じ時期と比べて2.5倍になったと言います。このため、1人10個までの数量制限を設けました。



（入矢店長）

「系列の約20店舗からかき集めた。それでも埋まらない」

「なくなると家が建たない」建築用合板も品不足に

そして、木工用接着剤も先週一時在庫不足に陥り、慌ててかき集めたと言います。



また、建築用合板も品不足になっています。合板は、接着剤を使って作られているため、この先の品不足を危惧して購入する人が増えたとみられます。この状況を受けて店長は…



（入矢店長）

「なくなると、家が建たないという状況も考えられる」

「まとめ買いせず普段通りに」

客の不安は、身近なものにまで広がっています。



（入矢店長）

「特に売り上げが伸びているのが、地域指定ごみ袋」



他にも、使い捨て手袋や洗剤類なども品薄になっています。入矢店長に聞くと、それぞれメーカーに在庫はあるものの、店頭での補充が追いついていないそうです。



（入矢店長）

Q.焦る必要はない？

「現状だと十分在庫があるので、焦らずまとめ買いや買い占めをせず、普段通り購入していただければ。在庫は十分あると思うので、心配なく買い物してもらえたら」