東映株式会社は4月21日、ゲーム事業ブランド『東映ゲームズ』を設立したことを発表した。

【画像あり】ブランドロゴ・東映映画の代名詞である「荒磯に波」のピクセル版

同社は1951年の創業以来、映画・テレビ・アニメーションを通じて数多くのコンテンツを展開してきた。創立75周年の節目となる2026年、新たな挑戦としてゲーム事業に参入する。

『東映ゲームズ』では、最初の取り組みとしてPCゲーム領域に挑戦する。まずはPCゲームプラットフォーム『Steam』で展開し、その後はNintendo Switch、PlayStation、Xboxといった家庭用ゲーム機への展開も予定している。

同ブランドが目指すのは、ゲームを起点とした新たなIPの創出だ。後日発表予定の初期作品ラインナップは、東映の既存IPを使ったゲームではなく、国内外のクリエイターによる新規タイトルになるという。タイトルの詳細は4月24日に発表される。

あわせて、ブランドロゴおよび東映映画の代名詞である「荒磯に波」のピクセルアニメーション版を、株式会社カイロソフトが制作したことも明らかになった。東映ゲームズ発足にあたり、メンバーからの強い希望を受けてカイロソフト本社を訪問し、直談判の末に実現したプロジェクトだという。

（文＝リアルサウンドテック編集部）