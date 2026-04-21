ドッグランでのわんこの微笑ましい姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で29万4000回再生を突破し、「たまには間違うよねｗ」「あまりにも可愛くて笑った」「何回も見てもうた…」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：ドッグランで迷子になった犬→知らない女性を『ママだ』と勘違いしてしまい…『人違いに気付いた瞬間』】

ドッグランで迷子になった犬

Instagramアカウント「timstagram723」の投稿主さんは、マルプー(マルチーズ×プードル)の『てぃむ』ちゃんの可愛い姿を紹介しています。今回は、ドッグランに遊びに行ったときのワンシーンを投稿したそう。てぃむちゃんは、広々としたドッグランを、楽しそうに走り回っていたといいます。

のびのびと自由を謳歌していたてぃむちゃんですが、途中でママと思わしき人を発見。思わず「ママ～！！」と駆け寄ったそうです。気付いてもらえるように後ろに付いてまわりますが、なかなか振り向かず…。

ふと、あることに気付いたてぃむちゃん。実は、ママと思っていた人は全くの別人だったのです。

人違いに気付いて困惑！！

その女性はママと同じ色のズボンを履いていたため、てぃむちゃんの目線からはママに見えてしまったのでしょう。「？」と困惑していると、遠くからママの声が…。思わず振り返りますが、ママの姿はありません。

てぃむちゃんは、声を頼りにママを探すことにしたといいます。あちこちに視線を向けながら、必死な表情でママを探すてぃむちゃん。その姿は、まるで迷子になった子どものよう…。どこから声が聞こえてくるのか分からず、とにかく走って探し回っていたそうです。

どんくさくて愛おしい…

実は、ママは最初にいた場所から一歩も動いていませんでした。てぃむちゃんがのびのびと走り回っていたため、次第にママの居場所が分からなくなってしまったようです。

やっとのことでママを見つけたてぃむちゃんは、瞬時に笑顔に！！「ママ、いた～！！」と大喜びで駆け寄ってきたといいます。あまりに健気な姿に、見ているだけで胸が温まります…♡

てぃむちゃんのママへの愛が伝わる、素敵なワンシーンなのでした。

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「ママを探してるときが可愛すぎ」「うちの犬は逃げ回るから羨ましい」「私も間違えられたい…」などさまざまなコメントが寄せられました。

Instagramアカウント「timstagram723」には、てぃむちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「timstagram723」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。