飼い主さんがコンビニで買い物している間、車でお留守番の柴犬さん。すぐに戻ってきたのに…！？悲壮感たっぷりのわんこの姿はSNSで話題を呼び、「しょぼぼぼ～ん」「かわいい甘えん坊さん♡」「気持ちですぎ(笑)」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：コンビニに行っている間、車で留守番していた犬→すぐに戻ったら…悲壮感がすごい『表情』】

コンビニから戻ったらわんこが…！

TikTokアカウント「kotetuuu1006」に投稿されたのは、北国で暮らす柴犬「こてつ」君のお姿。この日、コンビニに立ち寄るため、こてつ君に車内での留守番をお願いしたという飼い主さん。

戻ってきてドアを開けた瞬間、目に飛び込んできたのは…あまりにも切なすぎる光景でした。まるで『この世の終わり』かのような表情のこてつ君。しょんぼりとした目で「さみしかった…」と、訴えかけるような視線を向けてきたそう。チャームポイントの黒いマロ眉がいっそう切なさを増しています…。

すぐ戻ってきたのに…悲壮感たっぷり！

ほんの数分だったはずなのに、こてつ君にとってはとてつもなく長い時間だったのでしょう。『行ってくるね』と離れる瞬間は大丈夫そうだったのに、戻ってきたらしょんぼりMAXのこてつ君。

裏を返せばそれだけ飼い主さんのことが大好きだという証拠です。思わず『ひとりにしてゴメンよ～』と、こてつ君を全力でナデナデしてあげたのだとか。今までも何度かお留守番をお願いしたそうですが、毎回悲壮感たっぷりのお出迎えなのだそう。

気持ちを前面に出す感情豊かなこてつ君。そんな愛犬のことが愛おしくて仕方のないことでしょう。

この投稿には「悲壮感が半端ないｗｗ」「さみしかったが前面に出てる(笑)」「たくさんいい子いい子ですね」といったコメントが寄せられています。

甘え上手なわんこにメロメロ♡

甘え上手なこてつ君の姿もご紹介！この日、PCを前にデスクワークしていた飼い主さん。すると股の間からひょっこりお顔を出すこてつ君の姿が…！きゅるるんとしたつぶらな瞳と、前足チョイチョイの撫でてアピールには飼い主さんも感服です…！

人が大好きでフレンドリーな性格だというこてつ君。これも飼い主さんが愛情たっぷりに接してきたからにほかなりませんね。チャーミングなこてつ君には、ご家族も周りの人もみんながメロメロです♡

四季折々の北国で元気いっぱいに暮らすこてつ君は、TikTokアカウント「kotetuuu1006」からチェックしてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「kotetuuu1006」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております