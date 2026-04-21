元フジテレビアナウンサーで弁護士の菊間千乃氏が２１日、虫垂炎で手術し、入院していることを報告した。

菊間氏はインスタグラムで「虫垂炎になりまして、昨晩緊急手術で、そのまま入院しております。お仕事関係の皆様、個別に連絡はさせて頂いておりますが、多大なるご迷惑をおかけして申し訳ありません」と公表。

「ほぼ３０年ぶりの入院、人生初手術。いわゆる盲腸ということで、大したことはないと思いつつ、術後も痛みや吐き気は続いているので、もう少し静養が必要みたいです」と明かした。

「２４時間体制で治療にあたってくださる、医師，看護師、サポートスタッフ、清掃員の皆さまに、感謝しかありません。ありがとうございます」と感謝。「早く元気に復帰できるように頑張ります。皆さまも、健康第一でお過ごしくださいね」とつづった。

菊間氏は２１日、火曜コメンテーターを務めるテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）を欠席。冒頭で司会の羽鳥アナウンサーが「きょう、菊間さんお休みです」とだけ伝え、“代打”として出演の共同通信社・編集委員の太田昌克氏を紹介した。