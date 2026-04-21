「僕と一緒に寝る人？」チャン・グンソク、日本ファンミーティングでの発言に注目　真相を釈明

チャン・グンソクが、日本ファンミーティングでの発言について釈明した。

4月20日に韓国で放送されたSBSバラエティ番組『いや、でも本当に！』（原題）には、俳優のチェ・ダニエルとチャン・グンソクが出演し、軽快なトークを披露した。

【写真】「おかえり」チャン・グンソク、東京で大はしゃぎ

この日、MCのイ・サンミンは「チャン・グンソクが日本のファンミーティングで『僕と一緒に寝る人？』と言ったそうだ」と話し、周囲を驚かせた。これにチャン・グンソクは驚きながら「それは違う。本当にひどい」と否定した。

チャン・グンソクは続けて「“寝る人”ではなく“僕と一緒に横になる人？”と言ったんだ」と訂正。これに対し、共演者が再現を見たいとリクエストすると、チャン・グンソクはためらうことなく「こういうのは頼まれたらやるタイプなんだ」と語り、「暗い照明の中で横になって登場し、照明がついた瞬間に起き上がりながら『僕と一緒に横になる人？』と言った」と説明し、笑いを誘った。

（画像＝SBS）1枚目イ・サンミン、2〜4枚目チャン・グンソク

また、チャン・グンソクは2000年代中盤に韓国で爆発的なブームを巻き起こしたSNS「サイワールド」内のミニホームページ（ミニホムピィ）の復活について、「なぜそんなに怖がったのか」との質問に対し、「サイワールドにあった自分の写真が再び公開されると聞いたとき、怖い気持ちはあった」と打ち明け、共感を呼んだ。

さらに彼は「でもそれも自分の一部であり、すでに起きたことを後悔しても意味がない」と語り、これにイ・サンミンは「チャン・グンソクがお金持ちだからサイワールドの復活を止めたという噂もあった」と冗談を飛ばし、笑いを誘った。

（記事提供＝OSEN）

◇チャン・グンソク プロフィール

1987年8月4日生まれ。1993年、6歳の頃に子供服のカタログモデルとして芸能界入りした。2001年に歌手BoAと共演したテレビCMで話題になり、2006年にドラマ『ファン・ジニ』に出演し知名度を確固たるものにした。同年に日本のホラー映画『着信アリ Final』に出演、2009年に放送されたドラマ『美男ですね』は日韓で熱い旋風を巻き起こし、「アジアのプリンス」の名で親しまれるように。2018年7月16日に社会服務要員として兵役を開始し、2020年5月29日に召集解除（除隊）となった。2023年にはYoutubeチャンネルを開設し、“プリンスらしからぬ”親しみやすさも反響を呼んでいる。