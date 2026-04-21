中越典子、自然体の“愛車”に反響

女優として長年ドラマや映画で活躍し、プライベートでは二児の母でもある中越典子さん。そんな中越さんの日常が垣間見えるインスタグラムでは、愛車とのショットが公開され、ファンを中心に注目を集めています。

2026年1月16日の投稿では、友人の誕生日を祝った日の出来事に触れながら、「マイチャリ公開！笑」というコメントとともに愛車の写真が紹介されました。

【画像】超カッコイイ！ 「中越典子」×「庶民派モデル」を画像で見る！

写っていたのは、マットブラックで統一された落ち着いた雰囲気をまとった子乗せタイプの自転車です。

通常の子乗せ自転車は、シルバーのパーツや差し色が入りやすく、生活感が出やすい傾向がありますが、この一台はフレームから細部までマットブラックでまとめられており、シンプルながら質感の良さが感じられます。

それでいて、後部にはしっかりしたチャイルドシートを備えていて、実用性を重視した仕様となっていました。

送り迎えや買い物など、日常の移動を支える用途に向いたモデルで、生活に自然に溶け込む佇まいが印象的です。

投稿にはカフェで過ごした様子や友人への感謝の言葉も添えられており、飾らない日常をそのまま切り取った内容となっていました。

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こうした投稿には、「マイチャリおしゃれ」「自然体なのが素敵」「飾らない感じが好き」「親近感がわく」といった声がSNSで寄せられています。

中越さんといえば、スズキ「スペーシア」のCMで佐藤二朗さんと夫婦役を務めたことでも知られていますが、日常の足としての自転車との組み合わせも注目を集めているようです。今後も、中越さんと愛車の姿に関心が集まりそうです。