わが家の土地は“30坪台”です。不動産会社から「小規模でも活用できる」と言われましたが、収益化しやすい使い方はあるのでしょうか？

30坪台の土地でも収益化は可能？ 活用の基本的な考え方

30坪台の土地は、一般的に「小規模な土地」とされることが多く、立地によっては「狭小地」に近い扱いを受けることもあります。広い土地に比べて選べる活用法は限られますが、工夫次第で収益化は十分に可能です。

重要なのは「広さ」だけでなく、「立地」と「需要」を踏まえて活用法を選ぶことです。たとえば駅に近い場所や住宅街にある土地であれば、面積が小さくても活用ニーズが見込める場合があります。

小規模な土地は、活用方法によっては初期投資を抑えやすい一方で、設計や施工条件によっては割高になることもあります。大規模なアパート建築などに比べて投資額を抑えやすいため、比較的低リスクで始めやすい点は魅力です。ただし、収益の絶対額は大きくなりにくいため、長期的に安定して続けられるかという視点で考えることが大切です。



小規模土地で始めやすい収益化の方法とは

30坪台の土地で現実的に検討されることが多いのは、駐車場経営です。コインパーキングや月極駐車場であれば、建物を建てる必要がないため初期費用を抑えられます。特に住宅街や駅周辺では需要が見込めるため、立地が合えば収入を得やすいです。

ただし、周辺に競合が多い場合は稼働率が下がる可能性があるため、事前の調査が重要になります。

次に、戸建て賃貸も選択肢の一つです。30坪程度でもコンパクトな住宅を建てることは可能で、単身者向けを中心に、間取り次第では小世帯向けにも活用できます。入居者が決まれば安定収入が見込めますが、建築費がかかるため、長期的な視点で収支を考える必要があります。

さらに、トランクルームやバイク置き場として活用する方法もあります。都市部では収納スペース不足に悩む人が多く、小規模でも需要が見込めます。このような用途は比較的狭い土地でも成立しやすく、差別化しやすい点が特徴です。



失敗しないために知っておきたい注意点

土地活用で重要なのは、必ずしも「収益が出る」とは限らない点です。駐車場経営の場合でも、利用者が少なければ収入は伸びません。収益が想定より少ない場合、固定資産税や都市計画税、管理費などの維持費が負担になることもあります。そのため、事前に周辺の需要や相場をしっかり確認することが欠かせません。

また、初期費用をかけすぎると回収に時間がかかります。特に建物を建てる場合は、空室リスクも考慮する必要があります。空室が続くと収入が途絶えてしまうため、立地やターゲット層に合った設計を行うことが重要です。

さらに、管理の手間も見逃せません。駐車場であれば清掃やトラブル対応、賃貸であれば入居者対応が必要になります。これらを自分で行うのが難しい場合は、管理会社に委託する方法もありますが、その分コストがかかるため収支への影響を確認しておきましょう。



30坪台の土地は工夫次第で安定収益につながる

30坪台の土地でも、用途を工夫すれば十分に収益化は可能です。特に駐車場やトランクルームなどは、建物を建てずに始められるため、初期費用を比較的抑えやすく、初めての土地活用として取り組みやすい方法です。

一方で、より高い収益を目指す場合は戸建て賃貸などの選択肢も検討できますが、その分、初期費用や空室リスク、管理負担も増えるためリスクが伴います。

大切なのは、自分の土地に合った方法を選ぶことです。立地や周辺環境を踏まえたうえで、無理のない投資計画を立てることが成功のポイントになります。不安な場合は複数の不動産会社に相談し、提案を比較するのも有効です。小規模な土地でも、正しく活用すれば安定した収益源として生かせるでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー