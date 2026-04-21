『時すでにおスシ!?』第3話 “大江戸”松山ケンイチが出勤停止になり、クラスがバラバラに
永作博美が主演を務めるドラマ『時すでにおスシ!?』（TBS系／毎週火曜22時）の第3話が21日に放送。大江戸（松山ケンイチ）が出勤停止になり、クラスがバラバラになってしまう。
【写真】ドラマ『時すでにおスシ!?』第3話 大江戸（松山ケンイチ）が出勤停止に
本作は、永作演じる子育てを終えた待山みなとが、50歳で久しぶりに訪れた“自分の時間”に戸惑いながらも、第二の人生を歩み始める、笑いあり、ロマンスあり、おスシありの完全オリジナルの人生応援ドラマ。
■第3話あらすじ
「よこた鮨アカデミー」に激震が走る。講師の大江戸が、かつて店主として営んでいた鮨屋さんで弟子を殴り、閉店に追い込まれたというニュース記事を胡桃（ファーストサマーウイカ）が見つけてきたのだ。記事の内容を認める大江戸に対し、学長の横田（関根勤）は「しばらく休みを取るように」と出勤停止を言い渡す。
講師不在という異例の事態に困惑するみなとたち。一方、胡桃は大江戸を厳しく追及したものの、クラスメイトの森（山時聡真）から「和を乱している」と責められ、孤立を深めていく。自分の考えに縛られ、完璧主義ゆえに自分を追い込んできた胡桃は次第に体と心の異変を感じる。
クラスがバラバラになっている状況に、みなとは何か働きかけることができないか考えていた。また、大江戸は自らの原点である師匠・土方（金田明夫）のもとを訪ねていた。
火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』は、TBS系にて毎週火曜22時放送。
【写真】ドラマ『時すでにおスシ!?』第3話 大江戸（松山ケンイチ）が出勤停止に
本作は、永作演じる子育てを終えた待山みなとが、50歳で久しぶりに訪れた“自分の時間”に戸惑いながらも、第二の人生を歩み始める、笑いあり、ロマンスあり、おスシありの完全オリジナルの人生応援ドラマ。
「よこた鮨アカデミー」に激震が走る。講師の大江戸が、かつて店主として営んでいた鮨屋さんで弟子を殴り、閉店に追い込まれたというニュース記事を胡桃（ファーストサマーウイカ）が見つけてきたのだ。記事の内容を認める大江戸に対し、学長の横田（関根勤）は「しばらく休みを取るように」と出勤停止を言い渡す。
講師不在という異例の事態に困惑するみなとたち。一方、胡桃は大江戸を厳しく追及したものの、クラスメイトの森（山時聡真）から「和を乱している」と責められ、孤立を深めていく。自分の考えに縛られ、完璧主義ゆえに自分を追い込んできた胡桃は次第に体と心の異変を感じる。
クラスがバラバラになっている状況に、みなとは何か働きかけることができないか考えていた。また、大江戸は自らの原点である師匠・土方（金田明夫）のもとを訪ねていた。
火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』は、TBS系にて毎週火曜22時放送。