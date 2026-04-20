横浜、ソフトバンク、ヤクルトで活躍した内川聖一氏（43）が20日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）にゲスト出演。ソフトバンクでともにプレーした松田宣浩氏（42）の“熱男ポーズ”の舞台裏を明かした。

この日は「日本プロ野球ホームランSP」と銘打ち、さまざまなホームランを取り上げた。“熱男ポーズ”は松田氏が現役時代にホームランを放った際にベンチ前で行うパフォーマンス。今年3月に行われたWBCでは、大谷翔平投手（ドジャース）らが侍ジャパンの野手総合コーチを務めた松田氏とともに“熱男”を披露する場面もあった。

内川氏は「彼が凄いのが、試合前にミラールームで構えとかバットスイングとか見ながらやるんですけど、彼の場合は熱男の角度の練習をするんですね」と衝撃の舞台裏を暴露。スタジオ出演者らを笑わせた。

また、自身が放ったサヨナラ本塁打について「たぶん1本だと思うんですけど」と語り、「打った瞬間に訳分かんなくなるんですよ。なんかやんなきゃな、どうしようかなって（考えてる）うちに、ホームまで着いちゃう」と何もパフォーマンスできなかったことを悔やんだ。

当時の映像を振り返り、「なんかやらなきゃいけないと思ってヘルメット脱いだんですけど、上に投げるわけでもなく置いて入っていくっていう…」と解説しながら苦笑い。「何をしたかったんだ」と突っ込んでいた。