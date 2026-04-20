『留守番が苦手な犬』の共通点4選

仕事や用事で愛犬に留守番をお願いする飼い主さんも多いでしょう。しかし犬は元々群れで暮らす動物のため、ひとりになると寂しさや不安を感じやすいもの。

『犬は留守番が苦手』であることは前提として、中でも極端に苦手な犬がいます。そういった孤独を感じやすい犬にどのような共通点があるのでしょうか。

1.飼い主への依存心が強い

常に後追いをしたり、姿が見えなくなるだけで鳴いてしまう…といった、飼い主さんへの依存度が強い犬は留守番が苦手な傾向にあります。甘えん坊と依存の境目は難しいものですが、『飼い主がいなくても落ち着いていられるかどうか』がポイントです。

四六時中愛犬とべったり過ごしていると、その分依存度は高まります。それだけ飼い主さんのことを観察しているので、外出を察知するアンテナも敏感です。鳴いたり吠えたり、飼い主さんの邪魔をしたりといった「行かないで」アピールをすることもあります。

2.留守番中に怖い経験をした

今までは留守番できていたのに、突然苦手になった…そう感じる場合は、留守番中に怖い経験をしたことが原因かもしれません。雷が鳴った、飼い主さんの帰宅が遅れて部屋が真っ暗になった、など犬によって恐怖を感じるレベルや対象は異なります。

引っ越しなど環境の変化直後に留守番をさせることも控えたほうが良いでしょう。新しい環境にそわそわと落ち着かず、少しの物音にも過剰に怯えてしまいトラウマとなってしまう場合も。

急に留守番を嫌がるような素振りを見せたときは、環境の見直しやペットカメラで愛犬の様子を確認してみることも、トラウマ克服の手助けになるかもしれません。

3.留守番中に問題行動を起こす

留守番が苦手な犬の中には、留守番中に問題行動を引き起こすケースも多いです。飼い主さんがいない不安やストレスを紛らわすためにさまざまな行動を起こします。

おしっこを漏らす 家具を齧るなどの破壊行動 帰宅するまで吠え続ける

こういった行動はすべて飼い主さんがいない不安や寂しさからくるもの。放っておくとご近所トラブルへと発展したり、帰宅後の掃除など飼い主さん自身の負担も増えます。しつけにも悪影響を及ぼしますので、早急に対応すべき問題です。

4.運動不足によるストレス

意外と見落としがちなのが、運動不足によるストレス。留守番が苦手な犬に共通している事柄として多く挙げられます。犬種や個体差はありますが、どんな犬でも毎日の散歩は必須です。

運動不足の犬はエネルギーが有り余り、ストレスで破壊行動や無駄吠えを起こしやすい状態です。そんな状態で留守番をさせると問題行動を取ってしまうことも頷けるのではないでしょうか。

愛犬が安心して留守番できるように…飼い主がすべき対策とは？

群れで暮らしていた犬はひとりだと孤独を感じやすいため、留守番が苦手であることが多いもの。中でも特に苦手意識を持ってしまう犬の共通点をお伝えしました。しかし、留守番環境を工夫したり、外出前後の飼い主の行動を変えるだけでも、愛犬の留守番事情は好転します。

室内環境を整える 留守番前に十分な運動をさせる 外出前後は大げさに構わない 徐々に留守番に慣れさせる

まず飼い主さんがすべきことは、室内環境を整えることです。誤飲を防ぐために整理整頓をする、快適な室温を保つ、水はたっぷり用意する…これらはマストです。飼い主さんの匂いがついた洋服やタオルを用意してあげると、安心して留守番できるでしょう。

ひとりになった途端、すぐに眠たくなるように留守番前に十分な運動をさせましょう。目覚めて退屈を感じたときに、知育玩具があれば気を紛らわせることもできます。

外出の前と後に大げさな声かけなどは控えたほうが良いでしょう。過度にかまってしまうと、余計に寂しさを感じたり、飼い主さんの帰宅に対する興奮が高まってしまいます。

いきなり長時間の留守番はNGです。「隣の部屋に5分だけ行く」といった短時間から始め、少しずつ慣れさせていきます。同時にケージやクレートで落ち着くトレーニングも行うと良いですね。

まとめ

留守番が苦手な犬は多いですが、対策をきちんと講じれば少しずつ慣れてくれるはずです。日ごろから愛犬とは近すぎない適度な距離感で生活することもポイントです。トラウマはないか、運動不足ではないか…ひとつずつ検証し、愛犬がなぜ留守番が苦手なのか考えてみてくださいね。