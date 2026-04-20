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元教員でFPの秋山ひろ氏が、自身のYouTubeチャンネル「おかまもch | おかんのお金守るチャンネル」で「【朗報】65歳で◯◯◯万円あれば貯金は卒業!?／95歳まで暮らせる具体的シミュレーション」と題した動画を公開。



多くの人が陥りがちな「貯金依存症」に警鐘を鳴らし、1,800万円を一つのゴールとして、それ以降は人生を豊かにする「思い出」作りにお金と時間を使うべきだと提言した。



動画の冒頭、秋山氏は視聴者に「2025年、お金を使ってよかったもの10個」を考えてみてほしいと問いかける。そして、多くの人が高価な家電製品など「モノ」の購入よりも、家族旅行や新しい体験といった「思い出」を挙げるのではないかと指摘。「最も大切なものは思い出」という考えを提示した。



しかし、多くの人は老後の不安から「貯金依存症」に陥り、お金を貯めること自体が目的化してしまっていると秋山氏は分析する。



そこで、科学的な根拠として、年齢を重ねるごとに時間の経過が速く感じられるという心理現象「ジャネーの法則」を紹介。「5歳の1年＝50歳の10年」というデータを示し、限られた時間を有効に使うためにも、お金の使い方を見直す必要があると訴えた。



その上で、秋山氏は「1,800万円貯めたら、それ以上貯金はやめませんか？」と具体的なゴールを提案。この1,800万円という金額は、新NISAの生涯非課税保有限度額が根拠となっている。



動画では、1,800万円を5年間で積み立て、年利5%で運用した場合、元本は2,088万円に増えるというシミュレーションを提示。

この資金を65歳から95歳までの30年間で取り崩すと、運用を続けながら月々約11.2万円を受け取ることが可能だと解説した。



秋山氏は、この金額に夫婦2人の平均的な年金額約23万円を合わせると、月々34万円程度の収入が見込め、平均的な老後の生活費を十分に賄えると説明。貯金のゴールを明確にすることで、不安から解放され、「今、元気なうちにお金を色々な思い出に変えられる」と締めくくった。