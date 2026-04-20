【Windrose】 4月14日 アーリーアクセス開始 価格：3,400円

ポケットペアは、同社のレーベル「ポケットペアパブリッシング」がパブリッシングを手掛け、Kraken Expressが開発するPC用海賊時代オープンワールドサバイバルクラフト「Windrose」（ウィンドローズ）が販売本数100万本を達成したと発表した。

本作は「海賊の黄金時代」を舞台としたゲームで、陸と海をまたぐ世界で探索と戦闘、仲間集めなどを楽しむ。実在した人物や超自然的な存在も現れ、波乱に満ちた冒険が待っているという。

海賊船はケッチ船、ブリッグ船、フリゲート艦などの装備をカスタマイズできる。資源を集めて拠点を作り、NPCを中間に加えて集落を発展させることも可能で、100以上のダンジョンや探索ポイントを探せる。また武器はサーベルやレイピア、ハルバード、マスケット銃などが登場する。

1人プレイに加え、最大8人のオンラインプレイにも対応。ワールドは毎回自動生成され、同じ冒険は2度とないという。

Windrose uses Unreal(R) Engine. Unreal(R) is a registered trademark or trademark of Epic Games, Inc. in the United States of America and elsewhere.

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