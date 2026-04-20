２０日午後４時５５分、気象庁は津波警報、津波注意報を発表した。

津波警報が出ているのは、

岩手県（すぐに津波が来る／３ｍ予想）、

北海道太平洋中部（２０日午後５時３０分／３ｍ予想）。

津波警報発表の地域では被害発生のおそれ。

沿岸部や川沿いにいる人はただちに高台や避難ビルなど安全な場所へ避難を。

津波注意報が出ているのは、

青森太平洋沿岸（２０日午後５時２０分／１ｍ予想）、

宮城県（２０日午後５時２０分／１ｍ予想）、

北海道太平洋東部（２０日午後５時３０分／１ｍ予想）、

北海道太平洋西部（２０日午後５時３０分／１ｍ予想）、

福島県（２０日午後５時５０分／１ｍ予想）。

場所によっては津波の高さが「予想される津波の高さ」より高くなる可能性がある。

警報が発表された沿岸部や川沿いにいる人は、ただちに高台や避難ビルなど安全な場所へ避難を。

到達予想時刻は、予報区のなかで最も早く津波が到達する時刻であり、場所によっては、この時刻よりもかなり遅れて津波が襲ってくることがある。

到達予想時刻から津波が最も高くなるまでに数時間以上かかることがあるため、観測された津波の高さにかかわらず、警報が解除されるまで安全な場所から離れないこと。

震源地は三陸沖。震源の深さは１０キロ。地震の規模を示すマグニチュードは７．４と推定。

［参考］［予想される 津波 の高さの解説］予想される 津波 が高いほど、より甚大な被害が生じます。１０ｍ超 巨大な 津波 が襲い壊滅的な被害が生じる。木造家屋が全壊・流失し、人は 津波 による流れに巻き込まれる。１０ｍ 巨大な 津波 が襲い甚大な被害が生じる。木造家屋が全壊・流失し、人は 津波 による流れに巻き込まれる。５ｍ 津波 が襲い甚大な被害が生じる。木造家屋が全壊・流失し、人は 津波 による流れに巻き込まれる。３ｍ 標高の低いところでは 津波 が襲い被害が生じる。木造家屋で浸水被害が発生し、人は 津波 による流れに巻き込まれる。１ｍ 海の中では人は速い流れに巻き込まれる。養殖いかだが流失し小型船舶が転覆する。