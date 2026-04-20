この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

医師のひかつ先生が自身のYouTubeチャンネルで「【TCB理事長が東邦大学の客員准教授に】医療界の闇と「私立大学の意外な懐事情」」を公開した。美容クリニックの理事長が大学医学部の客員准教授に就任した異例の人事について、「血生臭さを感じる」とその背景にある構造を推測し、問題提起を行った。



動画内でひかつ先生は、東京中央美容外科（TCB）の寺西理事長が、東邦大学医学部の形成外科学講座で客員准教授に就任した件に言及。美容系の医師が大学のポストに就くのは「すごい珍しい」と指摘し、この人事における両者のメリットを詳しく分析した。



東邦大学側のメリットとして、「寄付金をもらっているのではないか」と推測。2年契約という期間が設けられ、「とんでもない額」の資金が動いている可能性を指摘した。一方のTCB側のメリットとしては、理事長に「アカデミックな肩書きが一つ増える」というブランディング効果を挙げる。さらに最大の利点はトラブル時の対応にあると語り、提携関係にあることで、クリニックでトラブルが発生した際に「お前ら面倒見てくれな」と東邦大学の形成外科に患者を受け入れさせることができるとした。ひかつ先生は「みかじめ料を払うから」という表現を交えつつ、「TCB側にとっては旨味しかない」と断じた。



このような関係性について、ひかつ先生は「血生臭さを感じる」と語る。よりクリーンなイメージを持つ他の業界大手のクリニックがある中で、なぜあえてTCBを選んだのかと疑問を呈し、補助金など公的な資金も入る大学機関としての決定に不透明さを指摘した。



私立大学の経営が大変であるという事情には一定の理解を示しつつも、大学の医学部としての誇りや責任に関わる問題だと投げかけた。表面的な肩書きや提携ニュースの裏に潜む、美容医療界のビジネス構造や大学の意外な懐事情を鋭く考察する内容となっている。