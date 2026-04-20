GW神戸で遊び尽くす5日間！ 神戸港"U"パークマネジメント共同事業体「メリケンわんだーパーク2026春」

記事ポイント 神戸・メリケンパークで「メリケンわんだーパーク2026春」を5月2日から5月6日まで開催開催時間は各日10時から17時まで、入場無料で楽しめる大型イベントグルメ、ハンドメイド、犬向け企画、コスプレ、キッズ向け体験が日替わりで集結 神戸・メリケンパークで「メリケンわんだーパーク2026春」を5月2日から5月6日まで開催開催時間は各日10時から17時まで、入場無料で楽しめる大型イベントグルメ、ハンドメイド、犬向け企画、コスプレ、キッズ向け体験が日替わりで集結

ゴールデンウィークの神戸・メリケンパークで、人気イベントが集まる「メリケンわんだーパーク2026春」が開催されます。

会期は2026年5月2日から5月6日までの5日間。

グルメ、ハンドメイド、ペット向け企画、コスプレ、子ども向け体験までそろう、家族で楽しみやすい大型イベントです。

神戸港”U”パークマネジメント共同事業体「メリケンわんだーパーク2026春」





開催期間：2026年5月2日(土)〜5月6日(水・祝)開催時間：各日10:00〜17:00開催場所：神戸メリケンパーク入場料：無料主催：神戸港”U”パークマネジメント共同事業体企画：株式会社ゲイナーズ

会場では、各日30店舗のキッチンカーが並ぶ「ワールドグルメサミット」をはじめ、全国の作家が参加する「ハンドメイドEXPO」、関西最大級のドッグマルシェ「わんわんマルシェ」などを日替わりで展開します。

5月4日、5日にはストライダージャパン公認レース「ストライダーエンジョイカップ(KOBEメリケンパーク五月祭2026)」を開催。

5月5日、6日には神戸最大級のコスプレイベント「かみこす！」も行われます。

愛犬とのお出かけ、子どもの体験遊び、グルメ巡りまで一度に楽しめるゴールデンウィーク注目のおでかけ先です。

ワールドグルメサミット





開催日：全日程出店数：各日30店舗内容：多彩なワールドグルメを提供するキッチンカーが集結

関西の国際的なにぎわいを背景に、世界の味を楽しめるフードイベント。

食べ歩きをメインに楽しみたい人にぴったりのコンテンツです。

ハンドメイドEXPO





開催日：全日程内容：全国のハンドメイド作家が日替わりで出展

アクセサリーや雑貨など、世界に一つだけの作品と出会えるマーケット。

日替わり出展のため、訪れる日によって違う作品に出会えるのも魅力です。

わんわんマルシェ





開催日：5月2日〜5月4日出店数：各日150ブース以上内容：愛犬と一緒に買い物や体験を楽しめるドッグマルシェ

関西最大級とうたう規模で展開される犬向けイベント。

ペットグッズ探しはもちろん、愛犬と一緒に特別な時間を過ごせる3日間です。

同期間には、引退犬たちとふれあえる譲渡会「ベテランドッグギャザリング」も実施。

5月3日、4日にはプロドッグトレーナーのサポート付きで楽しめる20mドッグランも登場します。

かみこす！





開催日：5月5日・6日内容：コスプレ、痛車展示、コスパフォ、キッズディスコ

神戸最大級のコスプレイベントとして開催される人気企画。

今年はキッズディスコが初登場し、大人だけでなく子どもも一緒に楽しみやすい内容になっています。

わんだーキッズパーク





子ども向けエリア「わんだーキッズパーク」では、全期間を通して大型エア遊具の「ふわふわキッズランド」、廃材を活用した遊具やワークショップを楽しめる「NOBY the toy store」、小動物や昆虫とのふれあい体験ができる「いきものふれあい展」、東大阪の町工場「MACHICOCO」によるものづくり体験を用意します。

5月2日と6日には、大きなボールに入って芝生を転がる「バブルボール」を開催。

5月5日と6日には、オリジナルミニ四駆を作って超特大コースを走らせる「ミニ四駆ワークショップ」も登場します。





いきものふれあい展





町工場ワークショップ





ミニ四駆ワークショップ





会場全体がイベントテーマパークのように楽しめる「メリケンわんだーパーク2026春」。

入場無料で、グルメもショッピングも体験型コンテンツもまとめて楽しめるのが大きな魅力です。

家族や友人、愛犬と一緒に、神戸港の景色を楽しみながらゴールデンウィークの一日を過ごしてみてはいかがでしょうか。

「メリケンわんだーパーク2026春」の紹介でした。

よくある質問

Q. メリケンわんだーパーク2026春はいつ開催されますか？

A. 開催日は2026年5月2日から5月6日までの5日間です。

開催時間は各日10時から17時までで、ゴールデンウィーク期間中に神戸メリケンパークで行われます。

Q. 入場料はかかりますか？

A. 入場料は無料です。

会場ではグルメ、ハンドメイド、コスプレ、犬向け企画、子ども向け体験など多彩なイベントを自由に楽しめます。

Q. 愛犬と一緒に楽しめる企画はありますか？

A. 5月2日から4日には各日150ブース以上が並ぶ「わんわんマルシェ」を開催します。

5月3日と4日には20mドッグラン、同期間には譲渡会も行われます。

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