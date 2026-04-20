サッカーのイングランド・プレミアリーグ、ブライトンに所属する日本代表・三笘薫のスーパーゴールに中国でも絶賛の声が上がっている。

18日に行われたアウェーのトッテナム戦、ベンチスタートとなった三笘は前半20分に味方の負傷により急きょ投入されると、0-1で迎えた前半アディショナルタイムに右サイドのパスカル・グロスからのクロスを左足で合わせ、豪快なボレーシュートを決めた。三笘はこれで今季リーグ戦3点目となった。

このゴールシーンは中国の各種SNSでも多数投稿されており、中国のサッカーファンからは「三球王（三笘の愛称）はすごい」「美しいゴールだ」「これは相当な難度」「サッカー経験のある人ならこれがどれほど難しいか分かる」「ルーニーのパスを決めたファンペルシーのよう」「これはトラップできない。ダイレクトで打つしかないが見事にとらえた」といった称賛の声が上がった。

また、「文句なし。アジアの光」「アジア最高の選手」「アジアナンバーワン選手は伊達じゃない」「圧倒的難度。中国代表は人生10周しても習得できない」「中国人としては、うらやましがる以外にできることはない」「今年のワールドカップ（W杯）は8強行けるぞ」など、絶賛の声も寄せられている。（翻訳・編集/北田）