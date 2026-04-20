20日（月）夏日続出、日本海側では6月並みの暑さに。

＜20日（月）の天気＞

北日本〜東日本は高気圧に覆われて晴れているところが多くなっています。日本海に前線がのび、前線に向かって南風が吹き込んでいます。山越えのフェーンの影響で、特に日本海側で気温が上がり、東北秋田県でも夏日になる予想です。太平洋側でも初夏の陽気になるでしょう。

湿った空気が流れ込んでいる西日本では雲が多く、午後も太平洋側で雨が降りやすい予想です。夜は愛知県や静岡県など、東海地方でもにわか雨がありそうです。また、夜遅くには日本海から前線が近づくため、西日本の日本海側でも雨が降り出す見込みです。

＜予想最高気温（前日差）＞

新潟、鳥取では今年初の夏日になっています。秋田では今年初の夏日の予想です。

札幌 16℃（＋1）

秋田 25℃（＋9）

新潟 26℃（＋8）

東京 25℃（-1）

名古屋 25℃（-1）

大阪 26℃（＋1）

鳥取 27℃（＋4）

高知 23℃（＋1）

福岡 22℃（-2）

＜週間予報＞

■西日本

21日（火）の朝まで雨のところがありますが、日中は日差しが戻ってくるでしょう。ただし、雨上がりには黄砂が飛んでくる予想で、洗濯物や車への付着に注意が必要です。22日（水）も日中は晴れますが、西から次の低気圧が近づくため、夜は九州で雨が降り出す見込みです。23日（木）は広く雨・風が強まり、暑さは落ち着きそうです。24日（金）は次第に回復して、土日は晴れるところが多いでしょう。

■北日本・東日本21日（火）は午前中にザッと雨が降り、通勤・通学の時間帯に雨脚の強まるところがありそうです。午後は回復しますが黄砂が飛来。お帰りの際は傘の置き忘れに気をつけましょう。22日（水）も晴れて初夏の陽気。23日（木）は東日本〜東北で春の嵐になるおそれ。24日（金）は北海道にも雨のエリアが広がる見込みです。土日は雲が多いながらも晴れ間あり。暑さ控えめで過ごしやすくなりそうです。