拉致被害者の曽我ひとみさんが拉致問題の早期解決を求め、18日に佐渡市で今年度初めての署名活動を行いました。署名活動は『曽我さん母娘を救う会』と佐渡市が真野桜まつりに合わせて実施しました。



曽我さんは、1978年に母・ミヨシさんと北朝鮮に拉致され2002年に帰国しましたが、94歳になったミヨシさんとの再会を果たせていません。曽我さんは、訪れた人に拉致問題の風化防止と被害者全員の帰国を呼びかけました。



■拉致被害者 曽我ひとみさん

「中東のほうで戦争が起こっていてこの戦争が一日も早く終わりまして、次は拉致問題を一日も早く解決できる方向に進んでいただきたい。」



市によりますと、集まった署名は490人で、後日国に提出される予定です。