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スポーツカーの維持費が気になる人必見！愛車BRZで250km高速ドライブ燃費検証…驚きの結果に

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「りーちゃんねるBRZ」が、「【こんなことある！？】愛車BRZで250kmドライブ！燃費検証してみたら...」と題した動画を公開した。



動画では、りーちゃんが愛車であるスバルBRZの実燃費について、神奈川から名古屋までの約250kmの長距離ドライブで検証する様子が収められている。メーターに表示される燃費計が「本当に正しいものなのかずっと気になっていた」と語り、実測による検証に踏み切った。



検証方法は、ガソリンを満タンにした状態から出発し、到着後に給油したガソリン量で走行距離を割る「満タン法」を採用。早朝のすいた高速道路を走り抜け、新東名の120km区間では「120キロのスピード感を体感できるのだ」とドライブを満喫する様子を見せた。また、道中ではダウンサスへの交換によって「めちゃくちゃ運転楽しくなりましたね」と乗り心地の向上について語ったり、サービスエリアでカレーパンを頬張ったりと、長距離ドライブそのものを楽しんでいる。



約266kmを走行したのち、無事に高速道路を降りてガソリンスタンドで給油を実施。メーター上の平均燃費は11.8km/Lを示していたが、給油量17.82Lで満タンとなったことから、算出された実燃費は約14.9km/Lを記録した。



この予想以上の数値に、りーちゃんは「メーターの平均燃費よりも多く走れている。すごいじゃん！」と歓喜。「BRZはエコかもしれん」と驚きを見せ、スポーツカーの意外な燃費の良さとコストパフォーマンスの高さを証明する結果となった。燃費を気にするドライバーにとって、実際の走行データに基づく検証は大いに参考になるだろう。