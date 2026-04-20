【京都小６遺棄事件】執念の捜査のウラ側…安達優季容疑者の隠蔽工作に「捜査関係者が感じた違和感」

日没時間になっても弔問客が訪れた

日が沈んでもなお、弔問に訪れる人が途切れることはなかった。

京都府南丹市園部町の山中で小学６年生・安達結希くん（11）の遺体が遺棄された事件。発見された山道の入り口には献花台が設けられた。

本サイトの記者が足を運ぶと、献花台には花束のほか、ポテトチップスなどのお菓子やカルピスなどのジュースが供えられていた。小ぶりな木製の机に溢れんばかりに積み上げられたお供え物からは、結希くんの死を多くの人が悼んでいることが伝わってきた。

大阪から訪れた50代の男性は、「あまりに痛ましい出来事だったので、宮城県の南三陸町から帰ってきたその足でこちらに来ました。献花だけでも……」と、時折言葉を詰まらせながら胸中を語った。

「４月16日に父親の安達優季容疑者（37）が死体遺棄の疑いで逮捕されて以降、取り調べの中でさまざまな事実が明らかになり始めました。大きな謎だった結希くんの遺体発見の過程も、その一つです。遺体が発見された場所は山菜採りが行われるようなところで、結希くんが行方不明になった３月23日以降も、雑木林に分け入って山菜採りをした地元住民がいたことが確認されています。

そんな場所で遺体が見つかったことについて、当初は唐突感が否めなかった。ただ、取り調べの中で優季容疑者が遺体を転々と移動させていたことがわかった。その過程で一時、自宅近くの公衆トイレに隠していた疑いも浮上しています。結希くんの自宅は敷地内に４世帯が暮らす大家族でしたが、優季容疑者は家族にバレないように隠蔽していたのです」（全国紙社会部記者）

「父親だと気づかなかった」

優季容疑者が欺こうとしたのは家族だけではない。最初の遺品であるリュックサックが見つかった当日も、優季容疑者は通常どおり出勤しており、平静を装っていた。さらに３月31日には近所のケーキ屋に結希くんの捜索ビラを配りに来ていたことが確認されている。

実際、本サイトは当時の防犯カメラ映像を入手。そこには淡々とした様子で、ビラを配る優季容疑者が映し出されていた。

しかし、ほころびも見え始めていた。

「ケーキ屋を訪れた際、優季容疑者は自分の名前を名乗らなかったといいます。そのため、店員は父親だと気づかなかったそう。さらに店員が『店外か店内、どちらに貼ったほうがいいか』と呼びかけると、『どちらでもいいです』とぶっきらぼうに答えるなど、捜索に熱意がないように見えたそうです」（捜査関係者）

家族の前で普段どおりの生活を送り、周囲には被害家族であることをアピールしていた優季容疑者。しかし、隠蔽工作は執念の捜査により突き崩されていった。

「学校側が結希くんの行方不明を伝えた時の優季容疑者のリアクションやこういったビラ配りでの様子、さらに、優季容疑者の自動車のドラレコから映像が一部削除された痕跡が見つかるなど、さまざまな不審点を端緒に府警は優季容疑者への捜査を進めていきました。

家族に隠しながらだったので活動範囲が制限されたのでしょうが、リュックや靴といった遺品は、自宅から仕事場に向かう道路沿いの山中から見つかっています。リュックは風雨にさらされた形跡がなく、明らかに違和感があった。焦りからか、隠蔽工作は次第にずさんになっていった印象があります」（同前）

優季容疑者の逮捕から４日が経過し、全容解明が進みつつある。