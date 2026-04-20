◆ファーム・リーグ 巨人７―４楽天（１９日・ジャイアンツタウン）

巨人の石塚裕惺内野手（２０）が１９日のファーム・リーグ楽天戦（Ｇタウン）で一時逆転の２号３ランを放った。１軍昇格へアピールに成功し「芯で捉えることはできたんですけど、角度的に微妙だったので、打球が伸びてくれてよかったです」と笑った。

０―２の３回。無死一、二塁で打席に立つと、楽天の松田が投じた４球目のカットボールを強振。打球は左翼スタンドへ飛び込む逆転弾となった。「まだ真っすぐをしっかりはじけていないので、それができるスイングを追い求めています」とさらなる成長を目指す。

１２日のファーム・リーグＤｅＮＡ戦（平塚）以来の一発となったが、いずれも戸郷の先発試合。また、昨年も２軍で放った３本塁打のうち１本は戸郷の先発試合だった。「戸郷さんの先発ゲームで打っているって話をしたら、戸郷さんには『テンポだけはいいからね』って言われました」と笑って明かしつつ「どんなピッチャーでもしっかり援護できるようにしたいです」。投手を勇気づける一本を積み重ねていく。（水上 智恵）