この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

LINE専門家のひらい先生が「初心者の8割が知らない！LINE友だち追加“全ルート”完全解説」を公開した。動画では、LINEで友だち追加をする際、QRコードの読み取り画面を素早く開くための裏技が紹介されている。この機能を活用することで、面倒な画面遷移を省き、劇的な時短が可能になる。

「どこから出したらいいの？っていう方、すごく多い」と語るひらい先生は、多くの人が手間に感じているQRコードの読み取りについて、「もう一撃でQRコードを読み取りができるっていう便利な機能がある」と、あまり知られていないショートカット機能の存在を明かした。

具体的な手順は非常にシンプルだ。スマートフォンのホーム画面にあるLINEアプリのアイコンを長押しするだけである。動画内でひらい先生は、「Androidの場合は長押し、iPhoneの場合はぐっと強めに押す」と、端末ごとの操作のコツを補足している。

アイコンを長押しして展開されたメニューの中から「QRコードリーダー」をタップすると、即座に読み取り画面が起動する。「めちゃくちゃこれ早いんですよね」と、ひらい先生はそのスピード感を強調した。さらに、自分のQRコードを表示させたい場合も、起動した画面からワンタップで切り替えることが可能だ。

「一瞬で友だち追加ができてしまうというめちゃくちゃ便利な方法があるんですよね」と、ひらい先生(平井友裕)はその実用性を力説する。アプリを開いてから複数のメニューを経由する従来の方法と比べ、劇的に手間を省くことができるこのテクニック。日常的にLINEを利用するユーザーにとって、今すぐにでも取り入れたい非常に有益な時短術となりそうだ。

YouTubeの動画内容

00:00

QRコードの読み取りが面倒という悩みを解決
00:19

LINEアプリアイコンを長押しするだけの手順
00:35

QRコードリーダーを起動して一瞬で読み取り画面へ
00:50

自分のQRコードを表示させる方法
01:02

一瞬で友だち追加ができる時短術のまとめ

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