◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神７―５中日（１９日・甲子園）

中日は阪神に開幕から６戦全敗で借金が今季ワーストの１１に膨らんだ。先発・高橋宏斗が６回途中６失点で３敗目。スポーツ報知評論家の金村義明氏は昨季のリーグ王者に歯が立たない現状を分析した。

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高橋宏は打たれるべくして打たれた。左肩が早く開くフォームは、打者からするとタイミングが取りやすいし、ストレートがシュート回転気味となり球筋も見やすい。コーナーに決まっているときは抑えられるが、少しでも甘くなると捉えられてしまう。２度のリードを守れずに６回途中６失点ではエースと呼ぶことはできない。

確かに阪神打線は強力だが、捕手を含めた配球にも問題がある。この３連戦、絶対にホームランだけは避けなければいけない場面で、森下、佐藤に簡単に甘い球を痛打されている。この２人に対しては状況次第では、四球でもＯＫで攻めないといけない。逆に６回には先頭の木浪に四球を与えて、勝ち越し点を許した。慎重さと大胆さがチグハグになっている。

終盤のリリーフ陣も故障者が多いので、勝っていても負けていても同じメンバーがマウンドに上がっている。これでは勝負どころで抑えられるはずがない。阪神戦は開幕６連敗となったが、現状で全くは勝てるムードがない。（スポーツ報知評論家）