AZの勢いに屈したNEC。(C)Getty Images

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　現地時間４月19日に開催されたKNVBカップ（オランダ杯）の決勝で、小川航基と佐野航大の日本代表コンビを擁するNECと、毎熊晟矢と市原吏音が所属するAZが激突した。

　日本人選手で唯一、佐野が先発したNECは24分にピンチを招くも、ベテランGKシレッセンの好セーブで防ぐ。

　しかし32分、セットプレーの流れからデ・ウィットのシュートで先制を許す。
 
　後半は押し込む展開が続いたものの、リトリートしたAZの守備をこじ開けられない。

　迎えた67分、ロングカウンターからマイナンスの一撃で追加点を献上すると、73分にも被弾。一気にリードを広げられる。

　その直後の74分、３枚替えで小川を投入すると、78分にCKからその小川がドンピシャのヘッドでネットを揺らし、１点を返す。

　しかし、後半アディショナルタイムに２点を決められ、万事休す。１−５で敗れ、決勝で涙をのんだ。

　なお、毎熊と市原で出番は巡ってこなかった。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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