佐野航大先発のNEC、小川航基のヘッド弾で一矢を報いるも決勝で涙…日本人２選手所属のAZがオランダ杯制覇！

佐野航大先発のNEC、小川航基のヘッド弾で一矢を報いるも決勝で涙…日本人２選手所属のAZがオランダ杯制覇！