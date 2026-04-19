便満足度1位は？12星座別に排便格差があるらしい→牡羊座無双なランキングに笑いが止まらないけど超タメになる調査でした

星座占いをこよなく愛する私。だから「星座」と聞くとついつい反応しちゃうんだケド、どうやら星座とうんちには浅からぬ関係があるというんです。

……おそらく、一つ前の文章を2度見した方もいるでしょうが、決して誤字ではございません。私自身も、これまでそういう視点で星座を見たことがなかったので（そりゃそう）いささか衝撃的でした。

いったいどういうことなのか、さっそく深掘りしてみましょうか！

【うんちをしたときスッキリしてるのは○○座】

朝の星座占いをチェックする気軽さで、便の状態にも目を向けてほしい───。

そんな思いから爆誕した「12星座（太陽星座）×便のQOL」にまつわるランキング。ボラギノールなどを展開する天藤製薬株式会社が「心身ともに気持ちよくうんちを出せる社会」の実現のためにおこなっている意識調査をもとにしているといいます。まずは「排便満足度が高い星座ランキング」からチェックしてみましょうっ！

■排便満足度が高い星座ランキング

同率1位 魚座

同率1位 牡羊座

3位 山羊座

……あの、そもそも「排便満足度」ってなに。

排便満足度とは、排便時のスッキリ感のこと。最も満足度が高かったのは「魚座」と「牡羊座」でしたが、実は1週間の平均排便回数1位は「乙女座」なんです。それに、1週間の平均排便回数最下位はなんと「魚座」なのよ。

排便回数が多いからといって、スッキリできているわけではないのねぇ！

【謎の牡羊座無双】

そのほかのランキングもチェックしてみましょうか。

■便秘に悩んでいる星座ランキング

1位 牡羊座

2位 水瓶座

3位 蠍座

※慢性便秘に悩んでいるのは「獅子座」、10年以上便秘に悩んでいるのは「射手座」

■便質への意識が高い星座ランキング

1位 牡羊座

2位 射手座

3位 牡牛座

いや、牡羊座めっちゃ出てくるじゃん。実は私も牡羊座なのですが、このランキングをまとめると、牡羊座は「排便満足度が高いけど便秘に悩んでいて便質への意識が高い」ということになるの？（笑）

ちなみに……「便質への意識が高い＝うんちの硬さ・量・色のいずれかを普段から意識できている」ということ。今回の調査では「良い便が出る人ほど人生の充実度も高い」ということも明らかになっています。

【アプリの占いもあるのだ】

うんちって、とても身近なものだけど、身近すぎるがゆえにあまり気にしたことがないかも。牡羊座らしく（？）これからは便質への意識を高めていきたいものです。

日本最大のユーザー数を誇る腸活アプリ「ウンログ」では、占い×便質チェックの視点で開発した「すっきり占い」を公開しています。

月星座の考え方をもとに「おなかのクセ」を読み解き、毎朝のコンディションに合わせたすっきりヒントを配信。占いを入り口にして、うんちを観察して記録することを習慣化したり、自分の体調や生活習慣を振り返ることができるみたいよ〜！

参照元：天藤製薬株式会社、プレスリリース（１）（２）

執筆：田端あんじ (c)Pouch

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