歌手の石川ひとみ（６６）が１９日、東京・大手町三井ホールで「『まちぶせ』発売４５周年記念コンサート〜Ｆｏｒｅｖｅｒ〜」を開催。チケットが完売となり５００人のファンが集まった中で、名曲「まちぶせ」など全１７曲を熱唱した。

開演前には報道陣の取材に応じた石川。「まちぶせ」を発表当時のパネルと並び、「もしかしたら無理かな…と思ったんですけど、入りました。入ったんですよ」と、自身が保管していた４５年前の衣装が着られたことを明かしていた。

ただ、「さすがに自分の目の中だけに（記憶を）保存して。これはさすがに…。着られて良かったと自己満足で終わりました」とコンサートでは披露せず。４５年前と変わらぬスタイルを維持しているが「運動は特にしていないし、ジムにも通っていない。できるだけ歩くように」と話し、周囲を驚かせた。

コンサートでは代表曲「くるみ割り人形」を含めたメドレーや、当時の自身の声と現在の自分がコラボしている「まちぶせ（８１〜１８ｖｅｒ）」を「初めてですよ。生であの子（４５年前の自分）と歌うのは」とファンの前で初披露した。

今月２３日には名古屋ダイヤモンドホールでの追加公演も決定。２年後のデビュー５０周年に向けて「私の人生の中で１つの通過点。その通過点をキラキラさせていられたら良いなと思っている。５０周年も輝けたら」と意気込みを語っていた。