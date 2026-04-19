人気日本人女子タッグが、かつて日本でも活躍した殿堂入りスーパースターとの貴重な3ショットを公開。華やかなドレスと晴れやかな表情にファンからも感動のリアクションが送られている。

【画像】日本人女子タッグ、ドレス姿でレジェンドと“万感3ショット”

WWEスーパースターのアスカが19日、自身のインスタグラムを更新。今年WWE殿堂入りを果たしたレジェンド、AJスタイルズとの記念写真を公開した。

日本時間18日、ラスベガスにて開催された「WWEホール・オブ・フェイム 2026」のセレモニー。その晴れ舞台で、これまでの輝かしい功績を称えられ殿堂入りの栄誉を授かったのが、プロレス界の至宝“フェノメナール”ことAJスタイルズだ。アスカが公開した写真では、マゼンタピンクのドレスに身を包んだアスカと、ラベンダーカラーのドレスで華やかに着飾ったカイリ・セインの“カブキ・ウォーリアーズ”が、タキシード姿で微笑むAJを挟んで並んでおり、レジェンドの門出を祝う多幸感溢れる1枚となっている。

この3人の親交は、彼らがWWEのリングに上がる以前の日本時代にまで遡る。AJスタイルズはかつて新日本プロレスのトップ外国人レスラーとして日本マットを席巻しており、当時からアスカやカイリとは互いの実力を認め合う深い信頼関係を築いてきた。その絆はWWE移籍後も変わることなく続いており、昨年には試合の中でAJとカブキ・ウォーリアーズが驚きの“合体技”を披露し、性別の枠を超えたドリーム共演として世界中で大きな話題となったことも記憶に新しい。

アスカはこの投稿に特定のキャプションは添えていないが、かつて日本で共に戦い、今や世界最高峰の舞台で伝説となったAJスタイルズへの最大級の敬意が、その晴れやかな表情から見て取れる。ファンにとっても、日本プロレス界の歴史を物語るこの3ショットは、まさに「フェノメナール（驚異的）」な贈り物となった。

投稿にはすぐさま2万件以上の“いいね”が押され、ファンからは「私の好きな3人の日本のレスラー」「1枚の写真に3人のGOAT」「最高の写真」「笑顔が素敵です」などとコメントが寄せられていた。

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