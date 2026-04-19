東京NBの楠瀬直木監督がスタンドへ魂の叫び

WEリーグクラシエカップ準決勝の第2戦が4月18日に味の素フィールド西が丘で行われた、日テレ・東京ヴェルディベレーザとサンフレッチェ広島レジーナが対戦し、手に汗握る激闘の末、3-1で東京NBが勝利を収めた。

東京NBが決勝へと駒を進めたが、その裏側には指揮官による“異例のアピール”があった。

第1戦を2-3で落としていた東京NBにとって、この第2戦は「2点差以上で勝利」が絶対条件。序盤から主導権を握ると、着実にスコアを重ねて前半のうちに3-1とリードを広げる。2戦合計スコアで逆転に成功し、優位に立って試合を折り返した。

しかし後半に入ると、大会3連覇を狙う広島が意地を見せ、猛攻を仕掛ける。1点でも返されれば合計スコアで追いつかれる東京NBにとって、この「2点差」をいかに守り抜くか。ピッチには極限の緊張感が漂った。

緊迫した空気のなか、スタジアムが静まり返ったのは後半40分過ぎだった。広島の圧力に押し込まれ、ベレーザ守備陣が耐える時間帯。スタジアム全体が固唾を飲んで戦況を見つめるなか、テクニカルエリアで誰よりも熱くなっていたのが、東京NBの楠瀬直木監督だった。

指揮官の大きな声が静寂を切り裂いた。楠瀬監督はスタンドのサポーターに向かって何度も両腕を振り、「声、出してよ！」と大声でアピール。選手たちの背中を押すための“共闘”を求めたのだ。

楠瀬監督の訴えに応えるように、ホームスタジアムには即座に「ベレーザ、オレ！」の大合唱がゴール裏から鳴り響いた。サポーターの熱い声援がピッチの選手たちに注ぎ込まれ、重苦しかった空気が一変した。

楠瀬監督は、サポーターに声援を求めた場面について「広島は3連覇がかかっていたので、サポーターの方も熱気があった。こちらも（苦しい場面で）本当に声が欲しかったから、恥ずかしかったですが、なりふり構わず言いました」と振り返る。

指揮官の異例とも言える鼓舞によって活力を得た東京NBは、そのまま3-1で逃げ切り、ファイナルへの切符を掴み取った。クラシエカップ決勝は、4月29日にUvanceとどろきスタジアム by Fujitsuで開催される。（砂坂美紀 / Miki Sunasaka）