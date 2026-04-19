元アイドル・石川秀美さんとの間に５人の子供がいるタレント・薬丸裕英（６０）が１９日、ブログを更新。妻らが暮らすハワイの自宅での滞在を終え、日本に帰国することを報告した。

自宅は海を見下ろす絶景で、薬丸は１、２カ月に１度はハワイへ。飛行機もＪＡＬのビジネスクラスを利用しており、上級会員らが利用できる、まるで高級ホテルのようなＪＡＬラウンジでの食事の様子なども発信している。

今回は１６日付で「ラウンジディナー」として、ノンアルコールビールにサラダなど軽めの食事をし、わらび餅＆抹茶おはぎのデザートで締めて搭乗。ハワイ到着後は、真っ青な美しい海を見渡す自宅からの景色なども投稿。早朝着の飛行機とあり、「眠気に負けそうな時間帯、負ける前にジムへ ハワイの景色を眺めながら身体を動かすと眠気も頭もリセットされる」とハワイでの朝のルーティンを紹介。ほかにウォーキング＆サウナなどハワイでの日課を明かした。

タレント・薬丸裕英が２０日までにブログを更新。妻子が暮らすハワイに弾丸日程で飛び立ったことを報告した。１９日付では帰国便搭乗前に、空港のラウンジでさくっとカレーを食べたことも報告。ラウンジ利用も慣れたもので、まるで近所でランチをとるような旅慣れた様子がうかがえる。