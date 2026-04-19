Photo: 山田洋路

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

スマホケース、正直もう飽きてませんか？ 買った当初は「これだ！」と思ったデザインも、数カ月経てば「まあ、これでいいか」になってくる。かといって、新しいケースを買うたびに数千円飛んでいくのもイタい出費です。

そこへくると、背面ディスプレイを着せ替えられるという発想はいい筋をいっているかも。実際に「背面ディスプレイ付きスマホケース」を試してみて、スマホを手に取るたびに、「今日は何を表示しようか」とワクワクしている自分がいます。

想像と違った「薄さ」

Photo: 山田洋路

電子デバイスが内蔵されていると聞いていたので、正直もう少し厚みがあるのを覚悟していました。でも実際は、ごく普通の薄型スマホケースと変わらない装着感。

手に持ってみても、ポケットに入れてみても、「ガジェットを持ち歩いている」という特別な感覚はほぼありません。「これなら毎日使える」と直感しました。

カラーはブラック・ブルー・グレー・パープルの4色展開（iPhone17シリーズ対応モデルはブラックのみ）で、今回試したのはパープル。画面で見るよりも落ち着いた深みのある色味です。

装着してアプリを入れるセットアップ自体もシンプル。NFCの接続もワンタッチで、なかなかつながらないというストレスもありませんでした。

「30秒で着せ替え」は本当か？

Photo: 山田洋路

まず解消しておきたいのは、「本当に30秒で変えられるのか」という素朴な疑問です。

着せ替え手順はこうです。専用アプリ「NetMe」を開き、表示したい画像を選ぶ。色調整を好みに合わせて右下のアイコンをタップ、そしてスマホ背面をケースにタッチ--完了。

実際に計ってみると、画像が決まった状態からであれば転送完了まで30秒ほど。アプリを開いて画像を選ぶところから含めても、1分以内には新しい画像が背面に現れます（※筆者の使用環境における計測値）。「あっという間に変わる」という感覚がありました。

駅のホームで電車を待つあいだに気分のままにスマホの外観を着せ替え--そういう使い方が普通にできます。

電子ペーパー（E-ink）の質感--「紙の写真」とはどういうことか

Photo: 山田洋路

液晶のように光を発せず、光を反射することで表示するE-ink。実際に画像を転送し、スマホを机に置いたとき、お気に入りの写真入りフォトフレームが表れたような印象を受けました。

この質感は、使ってみないと伝わりにくい部分かもしれません。パネルサイズも思ったより大きく、ケース背面の中央にしっかりとした存在感で表示されます。

何を表示する？--写真・イラスト・テキストの映え方

Photo: 山田洋路

このケースの面白さは、「何を映すか」の自由度の高さにあります。実際にいくつか試してみました。

撮った写真をそのまま転送するのが、最もシンプルで手軽な使い方です。たとえば、旅先で撮ったお気に入りの一枚や、愛猫・愛犬の今朝のベストショットを、ほぼリアルタイムで背面に反映できます。「今日の相棒」感覚で毎日更新したくなります。

Photo: 山田洋路

ギャラリーから選んだイラストも、E-inkの落ち着いた発色と相性が良く、アニメや水彩風のイラストがしっとりとした質感で映えます。カラフルな原画がフィルム写真のような色調になり、それはそれで独特の雰囲気があります。

そして意外と刺さったのがテキストを挿入する使い方。アプリ上でフォント・サイズ・色を指定してテキストを重ねられます（フォントは英語メインです）。

毎日目に入るスマホ背面に、自分への格言や今週の目標をそっと刻んでおく。最も使用頻度の高いアイテムだからこそ効いてくる使い方だと感じました。

装着感と持ち歩きやすさ--1日使い続けてわかったこと

Photo: 山田洋路

丸1日、このケースをつけたまま過ごしてみました。結論から言うと、不便は感じませんでした。最も心配していた「厚みによる違和感」は、ほぼなし。ポケットへの出し入れも、片手持ちのバランスも、普段使いのケースと変わらない感覚です。

紙のように光を反射する仕組みのE-inkの表示は、晴天の屋外でもはっきり見えるのも嬉しいポイントです。

無数のバリエーションを楽しめる「背面ディスプレイ付きスマホケース」を試してみて見えてきたのは、スマホケースとの新しい関係性です。

特に、自分の写真をそのまま飾れる自由度の高さは新感覚。ケースをいくつも買い足して引き出しに眠らせていた過去の自分に、これを教えてあげたい--素直にそう思える製品でした。

毎日のスマホに、今日の気分を。「背面ディスプレイ付きスマホケース」の詳細や支援方法は、プロジェクトページで確認できます。気になった方は、ぜひ覗いてみてください。

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Photo: 山田洋路

Source: machi-ya

本記事制作にあたり、ポラリスチャーより製品の貸し出しを受けております。