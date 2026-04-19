◆米大リーグ ロッキーズ―ドジャース（１８日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１８日（日本時間１９日）、敵地・ロッキーズ戦の試合前に神対応を見せた。この日、グラウンドに車いすで訪れていた女性を見かけると、駆け寄ってボールにサインし、その後は笑顔で握手した。

大谷の“神対応”を受けたのは日本人のケリー桃代さん。２月に１００歳の誕生日を迎えたという。桃代さんは「夢みたいですね。日本から来たから誇りに思う。いい人。すごいよね。人生の楽しみになってます。毎日欠かさず見てます」と感無量の様子だった。

長崎生まれの桃代さんは、１９歳のときに被爆。「原子爆弾が落ちて、もう少しで死ぬところだった」と、生き延びたという。その後は福岡で働いていた際に、米国人の夫と出会い、２６歳で結婚。米国へ渡り、新たな人生を築いた。ご主人はすでに亡くなったが、アメリカの航空隊員だったという。この日はロッキーズの帽子をかぶってクアーズフィールドに娘らと訪れていた。