お笑いタレントのマサルコが17日夕、Xを更新。所属吉本興業退所と芸能界引退を発表した。

マサルコは「【ご報告】私、マサルコは入所10年の節目をもちまして吉本興業を退所することにしました。そして私が今後芸能活動をすることはありません」と報告した。

さらに、長文の文書も添付。「吉本に入って10年。こんな自分を応援してくれた方には感謝しかありません。本当にありがとうございました。辞める理由としては、芸能活動をやりたいという気持ちがなくなったからです。というかむしろもうやりたくないです笑 芸人がやりたくて吉本に入ったわけではなかったのですが、21期の主席で卒業させてもらい、めちゃイケや、ゴールデン番組のツギクルモンも優勝させてもらい、テレビ、漫才コント、ドラマ、舞台、声優、歌手、星ドラ、全てのことをやらせてもらいました。少し昔ですが、吉本新喜劇、クイズ紳助くんのなにわ突撃隊にも選んでいただきました。そしてなにより坂道のアイドル『吉本坂46』にも選んでいただき、最後に自分が1番なりたかった正真正銘のアイドルにならせていただけたことは、私の人生の宝です。本当にありがとうございました。でも、吉本坂46が復活しても私が戻ることはありません、、、」とつづった。

そして「マー君というパートナーと出会い、家族と絶縁し、飼い犬のシバスケと出会い、お店に来てくれるお客様に囲まれて『ゲイバーゲイドルマスター』という店をさせえいただいている今。気づいたことがあるんです。これが幸せって言うんだろうな、人生で今が1番幸せだなって。やっと辿り着いたんだと思っています。俺は多分ずっと不幸せだたんです。これからはマー君とシバスケという家族と、大切なお客様たちの集う店を守っていきます」などと続けた。

XなどのSNSは今後も続けるといい、「最後になりますが、皆さん大阪に来た際は是非一度お店に遊びに来てください！私はいつもここにいます！！今までマサルコの応援！本当にありがとうございました！！そしてこれからもよろしくお願いします！！みんなまたね！！」と締めくくった。

マサルコは吉本坂46の1期生で、自ら「ゲイドル」と称し活動。過去にギガスラッシュ!!などのお笑いコンビとしても活動し、23年8月には小学校教員の一般男性との「同性婚」を発表。相手を「マー君」と呼び、YouTubeチャンネルでは沖縄での「新婚旅行」を楽しむ様子も公開した。