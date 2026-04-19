石川遼は出だしボギー、ダボも巻き返して「70」 首位と6打差の19位タイで最終日へ
＜トゥルム選手権 at PGAリビエラ・マヤ 3日目◇18日◇PGAリビエラ・マヤ（メキシコ）◇7272ヤード・パー72＞米国男子下部コーン・フェリーツアーの第3ラウンドが終了した。
＜連続写真＞“ライン出しモード”に変化 石川遼の最新スイング
24位タイから出た石川遼は、1番ボギー、2番ダブルボギーと序盤でスコアを落としたが、4番以降、6バーディ・1ボギーと巻き返して「70」でラウンド。首位と6打差のトータル5アンダー・19位タイで最終日に進んだ。トータル11アンダー・単独首位にブレイズ・ブラウン（米国）。1打差の2位タイにはこの日「65」で回ったベン・タイラー（イングランド）とディラン・メナンテ（米国）の2人が続く。今大会の賞金総額は100万ドル（約1億5800万円）。優勝者には18万ドル（約2850万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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