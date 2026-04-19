＜速報＞首位と1差2位の岩井千怜が1番パー発進 勝みなみ12位、岩井明愛は27位でプレー中
＜JMイーグルLA選手権 3日目◇18日◇エル・カバレロCC（カリフォルニア州）◇6679ヤード・パー72＞米国女子ツアーは第3ラウンドが進行中。首位と1打差のトータル13アンダー・2位の岩井千怜が日本時間午前5時50分にスタートした。
＜連続写真＞左肩が“ストン”と落ちます 岩井千怜の新スイング
日本勢最上位で週末に進んだ岩井千怜。初日にトーナメントレコードの「63」をたたき出し首位で滑り出すと、2日目も「68」で2位と上位をキープ。1番（パー5）ホールは3打目をピン奥4メートルほどに乗せて、2パットのパーでスタートした。 日本勢は6人が決勝ラウンドに進出している。勝みなみがトータル8アンダー・12位タイ、岩井明愛がトータル6アンダー・27位タイ、古江彩佳と山下美夢有がトータル3アンダー・47位タイ、馬場咲希がトータル1オーバー・62位タイでラウンドしている。 2日目を終えトータル14アンダーの単独首位がキム・セヨン（韓国）が、この日1番でバーディ発進。トータル15アンダーの伸ばしている。今大会の賞金総額は375万ドル（約5億9700万円）。優勝者には56万2500ドル（約8950万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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