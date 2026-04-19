◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ（イースト）▽第１１節 鹿島１―０浦和（１８日・メルスタ）

東の首位・鹿島は浦和を１―０で破り、昨季途中から続くリーグ戦の９０分間無敗記録を２６試合に伸ばした。ＤＦ濃野（のうの）公人（２４）が決勝点をマークし、これで１１試合で勝ち点２９。１試合あたり２・６４の驚異的ペースで勝ち点を積み重ねており、参考記録ながら２０２０〜２１年の川崎が記録した無敗記録「３０」に迫った。川崎は横浜Ｍに２―１で競り勝ち、東京Ｖは千葉を１―０で下した。

攻められても慌てない。決められなくても動じない。０―０で試合が進んでも、自信に満ちた鹿島の選手たちは「その時」が訪れることを確信していた。後半３６分、ＣＫの流れから濃野が右足を振り抜き、値千金の決勝点。Ｊ創設以来、数々の激闘を演じてきた浦和に、ホームで王者の貫禄を示した。

鬼木達監督（５１）は「難しい時間もあったが前向きにトライしてくれた」と胸を張った。昨年７月から続くリーグ戦の９０分間無敗記録は２６試合に伸びた。

Ｊ１の無敗記録は、日本代表ＭＦ三笘薫らを擁した２０〜２１年の川崎がマークした３０試合。鬼木監督が率いたＪ歴代最強の呼び声高い“伝説”のチームが打ち立てた金字塔まで、残り４試合に迫った。今大会はＪ１とは別大会扱いのため参考記録となるが、鹿島の強さが本物であることを証明する揺るぎない数字だ。

チームは１月８日、始動日のミーティングで「連覇」を目指すことで意思統一。同月２６日にリーグが百年構想リーグの記録を「別大会扱いとする」と声明を出したが、植田は「取れるタイトルは全部取る、それが鹿島」と動じず。「リーグが何と言おうと、うちは“連覇”を狙う」（クラブ幹部）と、全職員が“連覇”だけを見据えてチームをサポートしている。

チームの大黒柱・鈴木は言う。「鹿島は全員が黒子になれるし、主役にもなれる」。昨季得点王のレオセアラが自陣で守備に奔走すれば、Ｗ杯２大会選出の司令塔・柴崎も体を張り、途中出場組が後半に試合をもり立てる。たとえ非公式であっても、鹿島は“連覇”だけを見据え、勝ち点を積み重ねる。（岡島 智哉）

◆明治安田百年構想リーグの記録 公式記録上は、通常のリーグ戦から独立した別大会の公式戦としてカウントされる。Ｊ１クラブ所属選手の場合、今大会の出場記録は「Ｊ１通算出場」「Ｊ１通算得点」の個人記録には加算されず、特別大会の記録として扱われる。２５年シーズン優勝の鹿島が今大会で優勝した場合も、チームとしてのタイトル獲得数は増えるものの、正式な「Ｊ１連覇」の認定は行わない。