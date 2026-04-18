「何時間でも一緒に遊びたい」子猫の動画が話題！

YouTubeチャンネル「Ben Torode」では、子猫がおもちゃを待ち伏せして遊ぶ様子が配信され、動画のコメント欄には「何時間でも一緒に遊びたい」の声が続出しました。

【画像5枚】隙間から獲物を狙う姿が賢すぎる！これが“策士な子猫”です！カワイイ！

「今なのニャ！」 段ボールから突然の飛び出し

注目を集めたのは「Kitty Ambush」という動画。段ボール箱に飼い主さんが猫じゃらしのようなおもちゃをコツコツと当てるところから始まります。

すると、段ボールから「油断大敵ニャ！」と飛び出てくるデイジーちゃん。段ボール箱の中に隠れて、おもちゃが来るのを待ち伏せしていたようです。

キャッチできなかったデイジーちゃんは、サッと段ボールの中に隠れます。そして飼い主さんが再びおもちゃを近づけると、「今なのニャ！」と飛び出てきました。

またしても空振りでサッと段ボールの中へ。しかし段ボールの中に隠れたものの、お手てだけがはみ出したまま。どうやら、手で隙間を作って段ボールの中からおもちゃが来るのをのぞいているようです。デイジーちゃんはなかなかの策士ですね。

見事キャッチ！ でも「まだ遊びたいニャ」

何度か惜しい空振りがあったものの、ついにタイミングを見計らって見事なキャッチに成功しました。

遊んでいる間、終始うれしそうに鳴いていたデイジーちゃん。動画の最後には、「まだ遊びたいニャ」となんだか物足りなそうです。

動画の視聴者からは「こんなかわいい子がいたらストレスも吹き飛びますね」とうらやましがる声もありました。段ボールから飛び出してくるふわふわのデイジーちゃんを、皆さんもぜひ動画でチェックしてみてください。