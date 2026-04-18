◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト４Ｘ―３巨人（１８日・神宮）

ヤクルト・池山隆寛監督（６０）の“イケイケ野球”が絶対守護神マルティネスものみ込んだ。１点を追う９回。高卒２年目の先頭・田中翔陽が右翼線二塁打を放ったが、続く丸山和郁にバントの指示はない。「ヘッドもなんかサインを忘れたみたいで（笑）」と指揮官。ここまで両リーグ最少となる犠打「２」のチームは強攻策を選択。丸山和も左越えの同点二塁打で応え「打てのサインだったので積極的に打ちました」と笑った。

１死後、マルティネスのモーションを完全に盗んだ丸山和が三盗。「丸山選手の多分、好判断だった」と池山監督もたたえた走塁で追い詰め、最後は長岡が４安打目となるサヨナラ打を中前に転がした。三盗の場面について指揮官は「サインだったのか」と聞かれたが「まあまあまあ、そこは。選手を褒めてあげてください」と話した。ベンチでは自らも鼓舞する姿も目立つ。「試合終了までは声を出し続けて、勝ち負けは終わってから考えること」という。たとえ自分の手柄でも、選手を持ち上げる池山流の采配。開幕前の下馬評を覆すヤクルトの勢いは本物だ。