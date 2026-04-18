市川團⼗郎の長女・堀越麗禾、アシメスカート着こなしランウェイ「カッコいい」「スタイル抜群」【ガルアワ2026SS】
【モデルプレス＝2026/04/18】市川團⼗郎⽩猿の⻑⼥で舞踊家、⼥優として活躍する堀越麗禾（市川ぼたん）が18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。
【写真】市川團十郎の長女がランウェイ登場 ミニスカ着こなす
堀越は、個性的なアシンメトリースカートを着こなしてポージング。ネット上では「カッコいい」「スタイル抜群」などの声が上がっていた。
今回のテーマは、どんな側面も否定せずにそっと肯定し、全ての人に「今の私でいい」と自信を持ってほしいという願いが込められた「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」。ランウェイには生見愛瑠、ゆうちゃみ、山下美月ら豪華モデルや女優が集結し、乃木坂46、超特急、超ときめき◆宣伝部（◆は正しくは「ハート」）、MAZZEL、ME:Iらアーティストによるパフォーマンスも展開。MCは南海キャンディーズの山里亮太、森香澄、長浜広奈が務める。（modelpress編集部）
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◆堀越麗禾、ミニスカ着こなしポージング
堀越は、個性的なアシンメトリースカートを着こなしてポージング。ネット上では「カッコいい」「スタイル抜群」などの声が上がっていた。
◆「ガルアワ2026S／S」テーマは「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」
今回のテーマは、どんな側面も否定せずにそっと肯定し、全ての人に「今の私でいい」と自信を持ってほしいという願いが込められた「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」。ランウェイには生見愛瑠、ゆうちゃみ、山下美月ら豪華モデルや女優が集結し、乃木坂46、超特急、超ときめき◆宣伝部（◆は正しくは「ハート」）、MAZZEL、ME:Iらアーティストによるパフォーマンスも展開。MCは南海キャンディーズの山里亮太、森香澄、長浜広奈が務める。（modelpress編集部）
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