１８日、新潟市でテントやキャンピングカーなどアウトドア関連のグッズが勢ぞろいしたイベントが始まりました。



新潟市中央区の朱鷺メッセで始まった「新潟キャンピングカー＆ＯＵＴＤＯＯＲＥＸＰＯ２０２６」



会場では軽量で持ち運びに便利な調理器具やランタンなどのアウトドアグッズを取り扱うブースが集結しました。



およそ７０台のキャンピングカーも展示販売されていて訪れた人たちは豪華な内装や車の広さに驚いていました。



■来場客

「キャンピングカーを直接見る機会がないのでいっぱい集まるのはいいですね。すごい楽しいです。」



■来場客

「キャンピングカーは子どもたちがよろこぶので欲しくなりました。」



キャンピングカーやアウトドアグッズは防災用としても需要が高まっているということです。



このイベントは、１９日、午前１０時から午後５時まで開かれています。