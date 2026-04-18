南明奈＆濱口優、長男と東京ディズニーシー満喫 家族3ショット公開「そっくり」「顔似てるよね」
タレントの南明奈（36）と、夫でお笑いコンビ・よゐこの濱口優（54）が16日、それぞれのインスタグラムを更新。家族で東京ディズニーシーを訪れた様子を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「顔似てるよね」東京ディズニーシー満喫する南明奈＆濱口優＆長男の家族3ショット
南は「東京ディズニーシー開園25周年おめでとうございます」「東京ディズニーリゾート様よりご招待をいただき、東京ディズニーシーに行ってきました」とつづり、濱口と長男との家族3ショットを披露した。
投稿では、ライトアップされた華やかなパークを背景に、仲むつまじい家族の姿を公開。さらに、長男がミニーマウスにハグされるほほ笑ましいシーンもアップし、「息子くん、初めてのミニーちゃんグリーティングに大喜び」と、特別なひとときを振り返っている。
濱口も同様にディズニーでの様子を投稿しており、25周年仕様のデコレーションや幻想的な夜景、キャラクターとの触れ合いなど、家族で満喫する姿をのぞかせた。
コメント欄には「そっくりです」「顔似てるよね」「ミニーちゃんとぎゅーかわいい」「素敵な家族」「幸せなお写真、ありがとうございます」などの声が寄せられ、温かい反響が広がっている。
【写真】「顔似てるよね」東京ディズニーシー満喫する南明奈＆濱口優＆長男の家族3ショット
南は「東京ディズニーシー開園25周年おめでとうございます」「東京ディズニーリゾート様よりご招待をいただき、東京ディズニーシーに行ってきました」とつづり、濱口と長男との家族3ショットを披露した。
濱口も同様にディズニーでの様子を投稿しており、25周年仕様のデコレーションや幻想的な夜景、キャラクターとの触れ合いなど、家族で満喫する姿をのぞかせた。
コメント欄には「そっくりです」「顔似てるよね」「ミニーちゃんとぎゅーかわいい」「素敵な家族」「幸せなお写真、ありがとうございます」などの声が寄せられ、温かい反響が広がっている。