音楽のプロ149人が選ぶ衝撃のデビューランキングを発表 中島健人も自身の経験を回想「僕もバラを持って…」
タレントの坂上忍がチェアマン、歌手で俳優の中島健人がプレゼンターを務めるTBS系バラエティー『プロフェッショナルランキング』（毎週月曜 後10：00）20日のレギュラー放送3回目となる今回は、作詞家・作曲家はもちろんのこと、ライブ演出やテレビの音響効果まで、音楽に携わるあらゆるプロ149人がアンケートに回答。プロの目線で選んだ、「衝撃のデビューランキング」BEST20を届ける。
【写真】横顔が美しすぎる中島健人
2025年に衝撃デビューを飾り紅白出場も成し遂げたHANA、圧倒的歌唱力と当時17歳という若さで音楽シーンに衝撃を与えたAdo、路上ライブから人気に火がつき大ヒットを遂げたゆずのほか、Official髭男dism、ポルノグラフィティ、YOASOBI、PUFFYなど、音楽シーンを揺るがす衝撃デビューを飾ったアーティストたちが続々とランクイン。
また、ランクインしたアーティストたちにガチ投票を行った音楽のプロたちが“衝撃を受けたポイント”も紹介される。音楽のプロたちの独自の目線のコメントに、坂上も「面白い！」と思わずうなる。“衝撃のデビューランキング”の頂点に輝くのは、はたしてどのアーティストなのか。
■コメント
▼坂上忍
（自身のデビューを振り返って）僕は3歳で子役デビューをしているので全く記憶にないのですが、ある意味“衝撃デビュー”だったかもしれません！（笑） 今回も「プロが選んだランキング」ということで全く予想がつかない結果でした！ ぜひご覧ください！
▼中島健人
同じ事務所の先輩たちもランキングに入っていましたが、見ていてデビュー時に奇天烈なことをやっている先輩が多いなと思いました。（自身のデビューを振り返って）僕もバラを持って“衝撃のデビュー”を飾っているので、次回はランキングの59位ぐらいに入ってほしいです（笑）。
2025年に衝撃デビューを飾り紅白出場も成し遂げたHANA、圧倒的歌唱力と当時17歳という若さで音楽シーンに衝撃を与えたAdo、路上ライブから人気に火がつき大ヒットを遂げたゆずのほか、Official髭男dism、ポルノグラフィティ、YOASOBI、PUFFYなど、音楽シーンを揺るがす衝撃デビューを飾ったアーティストたちが続々とランクイン。
また、ランクインしたアーティストたちにガチ投票を行った音楽のプロたちが“衝撃を受けたポイント”も紹介される。音楽のプロたちの独自の目線のコメントに、坂上も「面白い！」と思わずうなる。“衝撃のデビューランキング”の頂点に輝くのは、はたしてどのアーティストなのか。
■コメント
▼坂上忍
（自身のデビューを振り返って）僕は3歳で子役デビューをしているので全く記憶にないのですが、ある意味“衝撃デビュー”だったかもしれません！（笑） 今回も「プロが選んだランキング」ということで全く予想がつかない結果でした！ ぜひご覧ください！
▼中島健人
同じ事務所の先輩たちもランキングに入っていましたが、見ていてデビュー時に奇天烈なことをやっている先輩が多いなと思いました。（自身のデビューを振り返って）僕もバラを持って“衝撃のデビュー”を飾っているので、次回はランキングの59位ぐらいに入ってほしいです（笑）。