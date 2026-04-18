日本バレーボール協会が発表

日本バレーボール協会（JVA）は17日、2026年度の男子代表登録メンバー37人を発表した。主将の石川祐希（ペルージャ）、昨季は代表活動を休養していた西田有志（大阪ブルテオン）らに加え、昨季は出場のなかった関田誠大（サントリーサンバーズ大阪）がメンバー入り。ファンからは歓喜の声とともに、名前のなかった選手への悲鳴も上がっている。

関田は、2021年の東京五輪、24年のパリ五輪代表の32歳セッター。司令塔として長年チームを支えてきた。昨季は右足関節の手術を受け、代表活動には参加していなかった。

その一方で、同じくセッターの大宅真樹（日本製鉄堺ブレイザーズ）は、2025年世界選手権の出場メンバー14人の中で唯一、今回の登録メンバーから外れた。

ネット上のファンからは、「関田さんいる！嬉しい！」「関田選手いるけど…果たして…！」「来た関田！！！待ってました！」と歓喜の声が上がる一方、「おーやくんが代表に選出されなくて、がっかりすぎる」「大宅選手外れたんだ 見逃したかと思って二度見しちゃったよ」「そういや、大宅くん、おらんくない？」「うわぁ…大宅くんいない…」などと落胆の声も漏れていた。



（THE ANSWER編集部）