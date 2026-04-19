次期プレミアムスマホ「OPPO Find X9 Ultra」が日本で今夏頃に発売へ！発表会で明らかに既報通り、オウガ・ジャパン（旧：オッポジャパン）は14日、都内およびオンラインにて「2026 OPPO Find N6発表会」を開催し、同社が展開する「OPPO」ブランドにおける新商品としてスウェーデンのカメラメーカー「Hasselblad（ハッセルブラッド）」と協業して開発したカメラシステムを搭載した横開き型フォルダブルスマートフォン（スマホ）「O
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