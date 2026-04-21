都内の小学校が「はしか」で学年閉鎖です。東京・新宿区教育委員会によりますと、新宿区内の小学校で複数の児童がはしかに感染したため、5年生の全3クラスが今月20日から24日まで学年閉鎖となりました。都によりますと、都内の学校でのはしかによる学級・学年閉鎖は、2014年以来だということです。今月上旬に児童の感染が確認され、その後、感染が拡大したため、教育委員会、保健所などが協議し、閉鎖が決定しました。区は、児童の