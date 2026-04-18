タツキ（町田啓太）、クラスの人気者が学校に行けなくなった理由を考える 『タツキ先生は甘すぎる！』第2話あらすじ
俳優の町田啓太が主演を務める日本テレビ系土曜ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』（毎週土曜 後9：00）第2話が、きょう18日に放送される。それに先立って、場面写真とあらすじが公開された。
【写真】子どもたちも同時解禁！生徒に囲まれる町田啓太
本作は、学校に行けない子どもたちが安心して過ごせるフリースクールを舞台にしたヒューマンドラマ。教室長・浮田タツキ（町田）は「楽しいことだけ、やろう！」と、子どもたちと遊んでばかり。同僚の真面目なスタッフ・青峰しずく（松本穂香）は、その“甘すぎる”姿勢を疑問に思うことも。しかし、子どもたちと向き合う中で、タツキが徹底して寄り添おうとする真意と葛藤を知ることに。学校に行きたくない子どもたちと一緒に、時に笑い、泣き、迷いながらも、多様化する生き方に希望を見出していく。
居場所系のフリースクール・ユカナイでは、週の予定を決める恒例のミーティングが行われていた。さまざまな案を出して子どもたちが自主的にやりたいことを決めていく。タツキもそこに参加するが、多数決なのに1人でいくつもの意見に挙手し、子どもに注意される。
小学5年生の杉谷朔玖（高木波瑠）がやって来る。友達とのトラブルはなく、勉強も運動も好きで得意だというが、朔玖が言うには学校がダルいらしい。
ユカナイでサッカーやゲームに誘われても、参加しない朔玖。しかし、たまたまあった歴史漫画の本には興味を示す。そこでタツキは歴史の雑誌などから好きなものを切り貼りする“コラージュ”をしようと提案する。すると、朔玖は織田信長らの武士とサッカー選手が戦うコラージュを作成。その中には1人だけ逆向きで、戦いから逃げているように見えるサッカー選手がいた。
朔玖のコラージュをタツキと一緒に眺めるしずくと三雲英治（江口洋介）は、逃げているサッカー選手に加えて、威圧感のあるボス・信長の存在も気にかける。「誰かを表しているんですかね？友達関係じゃないとしたら、たとえば先生とか？」と考える。朔玖が学校に行けなくなったのは、あることがきっかけだった。
【写真】子どもたちも同時解禁！生徒に囲まれる町田啓太
本作は、学校に行けない子どもたちが安心して過ごせるフリースクールを舞台にしたヒューマンドラマ。教室長・浮田タツキ（町田）は「楽しいことだけ、やろう！」と、子どもたちと遊んでばかり。同僚の真面目なスタッフ・青峰しずく（松本穂香）は、その“甘すぎる”姿勢を疑問に思うことも。しかし、子どもたちと向き合う中で、タツキが徹底して寄り添おうとする真意と葛藤を知ることに。学校に行きたくない子どもたちと一緒に、時に笑い、泣き、迷いながらも、多様化する生き方に希望を見出していく。
小学5年生の杉谷朔玖（高木波瑠）がやって来る。友達とのトラブルはなく、勉強も運動も好きで得意だというが、朔玖が言うには学校がダルいらしい。
ユカナイでサッカーやゲームに誘われても、参加しない朔玖。しかし、たまたまあった歴史漫画の本には興味を示す。そこでタツキは歴史の雑誌などから好きなものを切り貼りする“コラージュ”をしようと提案する。すると、朔玖は織田信長らの武士とサッカー選手が戦うコラージュを作成。その中には1人だけ逆向きで、戦いから逃げているように見えるサッカー選手がいた。
朔玖のコラージュをタツキと一緒に眺めるしずくと三雲英治（江口洋介）は、逃げているサッカー選手に加えて、威圧感のあるボス・信長の存在も気にかける。「誰かを表しているんですかね？友達関係じゃないとしたら、たとえば先生とか？」と考える。朔玖が学校に行けなくなったのは、あることがきっかけだった。